Ζώδια: οι προβλέψεις της Πέμπτης

Η Αφροδίτη σταματάει το… πισωγύρισμά της και μπορούμε να ανακτήσουμε τις ελπίδες μας στον έρωτα. Ουσιαστικές ανάσες και σε οικονομικό επίπεδο.

ΚΡΙΟΣ: Η Αφροδίτη παίρνει τα ίσια της σιγά-σιγά και μια νέα γνωριμία που ήρθε στη ζωή σου κάτω απ’ τις καλύτερες συνθήκες, αλλά το προηγούμενο διάστημα έδειξε κιόλας τα πρώτα δύσκολα δείγματα, θα αξιολογηθεί και θα πάρει την πορεία που θα επιλέξεις. Αν νιώθεις ότι δεν μπορείς να επικοινωνήσεις με τον άλλον, δε θα μπορέσεις ποτέ να γεφυρώσεις και τις διαφορές σας. Ξεκίνησε από εσένα και αναρωτήσου κατά πόσο αντέχεις και θέλεις να πιάσεις το χέρι του άλλου και να βαδίσεις μαζί ή ελπίζεις στο ότι θα βρεις την κατάλληλη στιγμή για να τον κάνεις να περπατήσει στα δικά σου παπούτσια. Αν η απάντηση είναι το δεύτερο, τότε... καληνύχτα.

ΤΑΥΡΟΣ: Η κυβερνήτη σου ξαναβρίσκει τον δρόμο της και αυτό, αν μη τι άλλο, θα σου δώσει σημαντικές ανάσες κυρίως σε κάποια οικονομικά ζητήματα, που μπορεί να σου δημιούργησαν άγχος και ανασφάλεια το προηγούμενο διάστημα. Μπορεί κάποια σχέδια ή συμφωνίες που επιδιώκεις να προχωρήσουν, να έχουν κολλήσει κάπου, ωστόσο ζημιωμένος δε θα βγεις. Η “μαμά” Αφροδίτη φαίνεται ότι φροντίζει για εσένα και φέρνει λύσεις από εκείνες που τις έψαχνες στον ουρανό, αλλά ήταν τελικά στη γη.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Εκπνοή, Δίδυμε μου! Ήρθε η ώρα να βγάλεις τον αέρα που τόσον καιρό κράταγες μέσα σου και μαζί του ό,τι άλλο σε έκανε να ασφυκτιάς. Αν μια σχέση, προσωπική ή επαγγελματική, αντιμετώπισε προβλήματα ή πολύ περισσότερο είναι ήδη στον γκρεμό και απλά δεν έχει ακόμα προσγειωθεί, τώρα είναι η στιγμή που θα αποφασίσεις κατά πόσο θα αντιδράσεις για να τη σώσεις ή αν θα τη “στείλεις” οριστικά. Γενικά, πάντως, μετράς και δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα, πέρα απ’ το γεγονός ότι ο δικός σου κυβερνήτης παραμένει ανάδρομος, επομένως ένα πισωγύρισμα αυτήν τη στιγμή ίσως είναι προτιμότερο από ένα νέο ξεκίνημα, που το μόνο που μπορεί να σου δώσει είναι λίγη εφήμερη επιβεβαίωση.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Η Αφροδίτη γυρίζει ορθόδρομη στο 12ο ηλιακό σου οίκο και η ώρα της κρίσεως έφτασε. Είναι η στιγμή που καλείσαι να αποφασίσεις αν θα κρατήσεις το κεφάλι σου κάτω απ’ το νερό μέχρι να σκάσεις ή αν θα το βγάλεις έξω από αυτό, για να δείξεις σε όλους ότι είσαι αποφασισμένος να κάνεις ό,τι είναι δυνατό για να απελευθερωθείς από μία προβληματική κατάσταση. Αν θεωρείς ως τώρα ότι κάποιοι άλλοι είναι υπεύθυνοι για ό,τι συμβαίνει στη ζωή σου, ΟΚ. Όμως, τώρα έχεις τη δυνατότητα και την ευθύνη να επιλέξεις ποιον ρόλο θα κρατήσεις για το παρακάτω στη ζωή σου και οι επιλογές είναι δύο… θύμα ή δημιουργός;

ΛΕΩΝ: Με την Αφροδίτη από δω και πέρα να ορθοδρομεί στο κομμάτι εκείνο του ωροσκοπίου σου που σχετίζεται με τις φιλοδοξίες σου και τα επαγγελματικά σχέδια που έχεις κατά νου, έρχεται η στιγμή που θα μπορέσεις να τα δεις να υλοποιούνται και μάλιστα να αποδίδουν. Σαφώς μέχρι τα μέσα του επόμενου μήνα δε θα είναι όλα τόσο ρόδινα, ούτε θα είσαι σε μια ξαπλώστρα και θα παρακολουθείς τους λογαριασμούς σου να ανεβαίνουν. Όμως, θα δεις ότι υπάρχει μια καλύτερη ροή στα πράγματα, η οποία θα λειτουργήσει ευεργετικά και στις σχέσεις σου.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Μπορεί ο κυβερνήτης σου να είναι ανάδρομος και αυτό δε σου επιτρέπει να κάνεις σχέδια για το μέλλον ή να θέσεις συγκεκριμένους στόχους, όμως μέχρι να γίνει αυτό, μπορείς να απολαύσεις όσα έχεις στο παρόν, με την Αφροδίτη να γυρίζει σε ορθή πορεία στο ψηλότερο σημείο του ωροσκοπίου σου και να σου δίνει -στη χειρότερη των περιπτώσεων- αναγνώριση για τις προσπάθειες και τους κόπους σου. Αν δε, σε ενδιαφέρει και το ενδεχόμενο ενός γάμου, από τα μέσα του επόμενου μήνα και μετά, την ευχή του σύμπαντος μπορείς να τη θεωρείς δεδομένη. Οι υπόλοιποι να σωπάσουν, παρακαλώ.

ΖΥΓΟΣ: Έλα να γελάσει λίγο το χειλάκι σου, γιατί δεν μπορώ να σε βλέπω άλλο μέσα στην κατήφεια… Και θα γελάσει δηλαδή, αφού η κυβερνήτης σου, η Αφροδίτη, παίρνει τα ίσια της σιγά-σιγά και το μέλλον φαντάζει και πάλι αισιόδοξο, φωτεινό και ευχάριστο. Εντάξει, μέχρι τα μέσα του Ιούλη μπορεί να προκύψουν κάποιες αναποδιές, αυτό όμως δεν αναιρεί ότι εσύ βρίσκεις το θάρρος και τη δύναμη να αντιμετωπίσεις τη ζωή με τη χαρά και την περιέργεια που την ανακαλύπτει ένα μικρό παιδί. Γιατί τι είναι ένας Ζυγός; Ένα μικρό παιδί… Και τι είναι η ευτυχία; Επιλογή, έτσι δεν είναι;

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Με την Αφροδίτη να γυρίζει ορθόδρομη στους Διδύμους, η σεξουαλική σου ζωή παίρνει και πάλι τα πάνω της και καλά ήταν δηλαδή, γιατί η πολλή η σκέψη και η υπερανάλυση των καταστάσεων στην οποία υπέβαλλες τον εαυτό σου το προηγούμενο διάστημα, σκοτώνει τη λίμπιντο θέλοντας και μη. Από την άλλη, όμως, φέρνει εξελίξεις και σε κάποιο ζήτημα οικονομικού χαρακτήρα, που μπορεί να σχετίζεται είτε με την οικονομική κατάσταση του συντρόφου σου, είτε με κάποια χρηματοδότηση ή κληρονομιά που είχε κολλήσει στα γραφειοκρατικά.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Το τι λένε για σένα μπροστά σου, ΟΚ, το βλέπεις. Το τι, όμως, λένε πίσω από την πλάτη σου τελευταία ή που δεν το διανοείσαι ή που αδιαφορείς, γιατί αλλιώς δεν εξηγείται… Όπως και να ’χει, “ο γέγονε γέγονε”, το θέμα είναι από δω και πέρα τι γίνεται. Και αυτό που γίνεται είναι σούπερ, γιατί τώρα που η Αφροδίτη γυρίζει ορθόδρομη απέναντι σου, ξαναβρίσκεις τη γλύκα και τη γοητεία σου, εκτιμάς τους ανθρώπους γύρω σου και όσα σου προσφέρουν, αποκαθιστάς σχέσεις και άντε, ας μη σε βασανίσω άλλο... ερωτεύεσαι!

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η Αφροδίτη γυρίζει σε ορθή πορεία επιτέλους και ναι, είναι αυτό που σκέφτηκες… Αυτός ο πολύπαθος τελευταία επαγγελματικός τομέας, που έχει πάρει την ενέργεια και τη διάθεση σου και τις έχει κάνει φτερά στον άνεμο, θα αρχίσει από δω και πέρα να σου δίνει και όχι μόνο να σε ξεζουμίζει. Οι κόποι σου και οι ατελείωτες ώρες δουλειάς του προηγούμενου διαστήματος, θα αποδώσουν καρπούς. Και θα σου έλεγα να βάλεις τα ποδαράκια σου πάνω στο γραφείο σου και να απολαύσεις το συναίσθημα, αλλά το πιο πιθανό είναι να συνεχίσεις τους τρελούς ρυθμούς, επομένως κάνε καλά… Ωωω…

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Χμμμ… Για πες μου, Υδροχόε μου, τόσο καιρό που η Αφροδίτη ήταν ανάδρομη αναρωτήθηκες “Τι είναι η ζωή; Τι είναι ο άνθρωπος; Να ζει κανείς ή να μη ζει;”. Αν ναι, μήπως ανακάλυψες και το νόημα της; Μην απορείς που σε ρωτώ, γιατί αν κάποιος κατάλαβε κάτι αυτή την περίοδο, αυτός είσαι εσύ. Και τώρα, που ξέρεις τι χρειάζεσαι για να είσαι ευτυχισμένος, ήρθε η ώρα για συγκεκριμένες κινήσεις. Μπορεί να κατάλαβες τι κάνεις λάθος σαν σύντροφος ή ότι αυτό που χρειάζεσαι αυτή την περίοδο είναι να σε αγαπήσεις και να σε νοιαστείς. Μόνος λοιπόν ή με παρέα; Το επόμενο διάστημα θα έχεις τη δυνατότητα να επιλέξεις.

ΙΧΘΥΕΣ: Η Αφροδίτη γυρίζει σε ορθή τροχιά στον 4ο ηλιακό σου οίκο και κατά κάποιο τρόπο η καρδιά σου ξανάρχεται στη θέση της. Σίγουρα το να πρέπει να μετρήσεις τα συναισθήματά σου και να πάρεις λογικές αποφάσεις, είναι μια διαδικασία που σε δυσκολεύει, γιατί κατά κάποιον τρόπο είναι σαν να σε αναγκάζει κάποιος να πας κόντρα στη φύση σου. Πάει όμως, πέρασε και πλέον μπορείς και πάλι να αντιμετωπίσεις ζητήματα που μπορεί να σχετίζονται είτε με οικογενειακές υποθέσεις, είτε με κάποιες πολύ προσωπικές σου σχέσεις, με τον τρόπο που εσύ ξέρεις και εμπιστεύεσαι.

