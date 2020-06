Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: ΑΕΚ-Ολυμπιακός στον τελικό μετά από 4 χρόνια

Η “Ένωση” φιλοδοξεί να πανηγυρίσει την κατάκτηση του τροπαίου, όπως το 2016. Στο νταμπλ στοχεύουν οι “ερυθρόλευκοι”.

Η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός είναι οι φιναλίστ του εφετινού Κυπέλλου Ελλάδας, διασταυρώνοντας τα “ξίφη” τους στο τελευταίο ματς της διοργάνωσης ,για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια (είχαν επικρατήσει με 2-1 οι κιτρινόμαυροι”).

Η “Ένωση” αν και βρέθηκε να χάνει 2-0 από τον Άρη, με τα γκολ των Μαντσίνι (57’) και Ντινγκινί (90’+3’), κατάφερε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων (90’+6’) να ισοφαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα με το γκολ του Λιβάγια, ενώ στην παράταση ο Κροάτης επιθετικός ήταν εκείνος που, με δεύτερο τέρμα στο 102’, “σφράγισε” την πρόκριση της ΑΕΚ.

Στο “Γ. Καραϊσκάκης”, ο Ολυμπιακός με δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο (64’ Μασούρας, 85΄ Καμαρά) ανέτρεψε το εις βάρος του σκορ (2-3) από το πρώτο ματς στην Τούμπα και θα διεκδικήσει το τρόπαιο μετά από τέσσερα χρόνια.

Τα αποτελέσματα των ημιτελικών (σε παρένθεση το σκορ του πρώτου αγώνα):

Άρης-ΑΕΚ: 2-2 (1-2)

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: 2-0 (2-3)