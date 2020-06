Κόσμος

Ελληνοαμερικανός θύμα αστυνομικής βίας στις ΗΠΑ: τι αποκαλύπτει η μητέρα του στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

"Δεν μπορώ να ανεχτώ το τί τράβηξε το παιδί μου" λέει στην κάμερα του ΑΝΤ1 η μητέρα του Γιώργου Ζαπάντη, ο οποίος έπεσε θύμα αστυνομικής βίας.

Σάλο έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου ενός Ελληνοαμερικανού, ψυχικά ασθενή, στη Νέα Υόρκη, ο οποίος απείλησε αστυνομικούς με σπαθί σαμουράι μέσα στο σπίτι του.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι του Γιώργου Ζαπάντη μετά από κλήση για ένοπλο άνδρα. Όταν έφτασαν εκεί, βρήκαν τον 29χρονο άνδρα στο υπόγειο, με το σπαθί. Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, τον χτύπησαν με τέιζερ, αφού αρνήθηκε να αφήσει το σπαθί, παρά τις διαταγές τους.

Ο 29χρονος άνδρας έπαθε καρδιακή προσβολή και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η μητέρα του μίλησε αποκλειστικά στην κάμερα του ΑΝΤ1 και στον Θανάση Τσίτσα, περιγράφοντας τις δραματικές ώρες που έζησε ο γιος της.

