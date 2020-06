Κοινωνία

Πανελλαδικές 2020: σε μαθήματα ειδικότητας διαγωνίζονται οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ

Συνεχίζονται σήμερα οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ, οι οποίοι διαγωνίζονται σε μαθήματα ειδικότητας.

Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ εξετάζονται στα εξής μαθήματα: Ηλεκτροτεχνία 2, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ), Υγιεινή, και Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ).

Η επόμενη εξέταση, σύμφωνα με το πρόγραμμα, για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, θα είναι το προσεχές Σάββατο (27/6) και τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα εξής: Αρχές Βιολογικής Θεωρίας, Ναυτικές Μηχανές, Προγραμματισμός Υπολογιστών και Ναυσιπλοΐα ΙΙ.

Οι Πανελλαδικές 2020 για τα ΕΠΑΛ θα ολοκληρωθούν στις 30 Ιουνίου, ημερομηνία κατά την οποία οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα τελευταία μαθήματα ειδικότητας.