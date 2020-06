Κοινωνία

Μητέρα 9χρονης που λιποθύμησε από την πείνα: πολλά παιδάκια θα λιποθυμήσουν στο μέλλον (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονίζει το δράμα της μονογονεϊκής οικογένειας από τη Ρόδο. Η άνεργη μητέρα αποκάλυψε στον ΑΝΤ1 τι της είπε η κόρη της μετά τη λιποθυμία.

Συγκίνηση έχει προκαλέσει το δράμα μιας μονογονεϊκής οικογένειας στη Ρόδο, το 9χρονο παιδί της οποίας λιποθύμησε από την πείνα μέσα σε φούρνο.

Η μητέρα της 9χρονης μαθήτριας, εποχική ξενοδοχοϋπάλληλος, δεν εργάζεται εδώ και μήνες. Γι αυτό και όταν το παιδί ζήτησε κάτι από το φούρνο, όπου βρέθηκε με τη μητέρα της, εκείνη αδυνατούσε να του το αγοράσει.

Η ίδια μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” εξηγώντας πώς τα βγάζει πέρα με μόλις 168 ευρώ το δίμηνο!

“Δεν έχω δουλειά. Η Ρόδος είναι μια νεκρή πόλη. Από εδώ και πέρα πολλά παιδάκια θα λιποθυμήσουν, όχι μόνο το δικό μου” τόνισε η γυναίκα, η οποία αποκάλυψε τί της είπε η κόρη της μετά το επεισόδιο: “Έπρεπε να λιποθυμήσω για να γίνει κάτι;”.

“Όταν πληρώνομαι φροντίζω να γεμίζω τα ντουλάπια μου. Κάποια στιγμή όμως αυτά τελειώνουν. Τώρα θα τρώμε πέτρες” πρόσθεσε η μητέρα, η οποία μεγαλώνει μόνη δύο παιδιά.