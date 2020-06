Κόσμος

Κορονοϊός: Εφιαλτική πρόβλεψη για την Λατινική Αμερική

Τρομακτική πρόβλεψη επιστημόνων για 388.300 νεκρούς έως τον Οκτώβριο. Οι τρεις χώρες που "θερίζει" η πανδημία.

O απολογισμός των νεκρών από την επιδημία του κορονοϊού στη Λατινική Αμερική αναμένεται να φτάσει τις 388.300 ως τον Οκτώβριο, με τη Βραζιλία και το Μεξικό να μετρούν σχεδόν τα δύο τρίτα των θανάτων καθώς άλλες χώρες στην περιοχή καταφέρνουν να περιορίσουν την εξάπλωση της ασθένειας, ανακοίνωσαν ερευνητές σήμερα.

Η περιοχή έχει αναχθεί σε νέα εστία της covid-19, με τους θανάτους αυτή την εβδομάδα να ξεπερνούν τις 100.000 και τα κρούσματα να τριπλασιάζονται από 690.000 πριν ένα μήνα στα 2 εκατομμύρια.

Το υψηλό επίπεδο φτώχειας και η έκταση της παραοικονομίας – κάτι που σημαίνει ότι πολλοί εργάτες δεν μπορούν να παραμείνουν σε καραντίνα-- ,σε συνδυασμό με τις πυκνοκατοικημένες πόλεις και την ελλειπή δημόσια υγεία, κυρίως στις απομονωμένες περιοχές της υπαίθρου, ευθύνονται για το μεγάλο ποσοστό μετάδοσης.

Ο αριθμός των νεκρών στη Βραζιλία αναμένεται να ξεπεράσει τις 166.000 και στο Μεξικό τις 88.000, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ινστιτούτου Health Metrics and Evaluation (IHME) του πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον.

Η Αργεντινή, η Χιλή, η Κολομβία, ο Ισημερινός, η Γουατεμάλα και το Περού αναμένεται να καταγράψουν περισσότερους από 10.000 νεκρούς η κάθε μία, ενώ άλλες 15 χώρες, ανάμεσά τους η Ουρουγουάη, η Παραγουάη και η Μπελίζ λιγότερους από 1.000.

“Αρκετές χώρες της Λατινικής Αμερικής έχουν μπροστά τους την εκτίναξη της καμπύλης, ενώ άλλες περιορίζουν την εξάπλωση της επιδημίας αποτελεσματικά”, δήλωσε ο Κρίστοφερ Μάρεϊ διευθυντής του IHME.

Ερευνητές του ινστιτούτου προειδοποίησαν ότι ο αριθμός των νεκρών λόγω της covid-19 ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερος, αν χαλαρώσουν τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης και η χρήση μάσκας.

Στο χειρότερο σενάριο ο αριθμός των νεκρών από τον κορονοϊό ενδέχεται να φτάσει τις 340.476 στη Βραζιλία και τις 151.433 στο Μεξικό.

Οι κυβερνήσεις της Βραζιλίας και του Μεξικού έχουν δεχθεί επικρίσεις επειδή δεν λαμβάνουν αρκετά σοβαρά υπόψη τους την επικινδυνότητα της covid-19 και πιέζουν να ανοίξουν οι οικονομίες τους προτού περιοριστεί η εξάπλωση του ιού.

“Η Βραζιλία βρίσκεται σε μια ζοφερή καμπή (…) Αν και μέχρι η κυβέρνηση να λάβει περιοριστικά και αναγκαστικά μέτρα για να καθυστερήσει την εξάπλωση (του κορονοϊού), η καμπύλη της επιδημίας θα συνεχίσει την τραγική, ανοδική της πορεία με τις μολύνσεις και τους θανάτους”, επεσήμανε ο Μάρεϊ.

Καθώς ο ακροδεξιός πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου εξακολουθεί να υποτιμά τη σοβαρότητα της υγειονομικής κρίσης, η μεγαλύτερη χώρα της Λατινικής Αμερικής έχει καταγράψει σχεδόν 1,2 εκατομμύρια κρούσματα και 53.830 θανάτους.

Η μετάδοση της covid-19 μπορεί να μειωθεί στο μισό στις κοινότητες όπου οι πολίτες φορούν μάσκα όταν βρίσκονται εκτός σπιτιού, σύμφωνα με το IHME.

“Τα αυξημένα διαγνωστικά τεστ και η χρήση μάσκας είναι σημαντικά εργαλεία για τον περιορισμό του απολογισμού από την ασθένεια στο Μεξικό, επιπλέον της κοινωνικής αποστασιοποίησης”, εξήγησε ο δρ Ραφαέλ Λοσάνο διευθυντής υγειονομικών συστημάτων στο IHMΕ.

Αν η χρήση μάσκας φτάσει στο 95%, ο αριθμός των θανάτων στη Βραζιλία ενδέχεται να πέσει στις 147.431 και στο Μεξικό στις 79.652, εκτίμησαν οι ερευνητές.