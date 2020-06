Κόσμος

Στρατιώτες κατηγορούνται για τον βιασμό 13χρονης

Την απόλυτη φρίκη έζησε ανήλικη στα χέρια οκτώ στρατιωτών στην Κολομβία.

Οκτώ στελέχη των ένοπλων δυνάμεων της Κολομβίας κατηγορούνται ότι βίασαν 13χρονη, μέλος φυλής αυτοχθόνων, αποκάλυψαν χθες Τετάρτη οι τοπικές αρχές στην περιοχή όπου εκτυλίχθηκε το συμβάν.

Το κορίτσι «ήταν μόνο και μάζευε φρούτα» κοντά σε στρατόπεδο όταν οι στρατιώτες «την απήγαγαν και την κράτησαν όλη τη νύχτα» υποβάλλοντάς τη σε «σεξουαλική κακοποίηση», τόνισε ο Χουάν δε Ντίος Κεραγκάμα, ο κυβερνήτης των αυτοχθόνων.

Η επίθεση έγινε την Κυριακή στην περιοχή Εμπέρα Τσαμί, στη δυτική Κολομβία. Το γενικό επιτελείο και η κυβέρνηση καταδίκασαν την επίθεση. Οι περίπου 30 στρατιωτικοί που βρίσκονταν στη ζώνη αυτή πρόκειται να ανακριθούν. Η υπόθεση καταγράφηκε μία εβδομάδα μετά την έγκριση από το Κογκρέσο της αναθεώρησης άρθρων του Συντάγματος ώστε να καταδικάζονται σε ισόβια κάθειρξη βιαστές και δολοφόνοι ανηλίκων ηλικίας μικρότερης των 14 ετών.

Το μέτρο αυτό όμως δεν έχει ακόμη επικυρωθεί από τον πρόεδρο Ιβάν Ντούκε.

Ο πρόεδρος Ντούκε διαβεβαίωσε για άλλη μια φορά ότι η κυβέρνησή του «δεν ανέχεται» παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από πλευράς του στρατού, που «αμαυρώνουν» την εικόνα του. Πρόσθεσε πως εάν οι στρατιώτες κριθούν ένοχοι, είναι έτοιμος να αποδεχθεί την καταδίκη τους σε ισόβια.

Στην Κολομβία, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, πάνω από 22.000 παιδιά κάτω των 18 ετών μετατράπηκαν σε θύματα σεξουαλικών εγκλημάτων και 708 σκοτώθηκαν το 2019. Ο στρατηγός Εδουάρδο Σαπατέιρο, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας της Κολομβίας, διαβεβαίωσε πως προσφέρει την «απεριόριστη υποστήριξή του» στις αρχές που διενεργούν την έρευνα για την υπόθεση.

Οι φυλές των αυτοχθόνων της Κολομβίας καταγγέλλουν εδώ και δεκαετίες ότι ο στρατός και ένοπλες οργανώσεις, τόσο της αριστεράς όσο και της ακροδεξιάς, καταπατούν τα δικαιώματά τους, εν μέσω του εμφυλίου πολέμου που κρατάει δεκαετίες και των συχνών συγκρούσεων για τον έλεγχο εδαφών, στις οποίες παίζει συχνά ρόλο, όπως λένε, ο ρατσισμός.

«Δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Το ζήτημα είναι δομικό», επισήμανε η Άιντα Κιλκουέ, σύμβουλος για τα ανθρώπινα δικαιώματα της Εθνικής Οργάνωσης Αυτοχθόνων της Κολομβίας (ONIC). Ο στρατός, πρόσθεσε, «μας βλέπει με ρατσιστικό, ξενόφοβο» μάτι, μιλώντας για «μια πανδημία ξενοφοβίας που αντίκειται στην ειρήνη».

Στην Κολομβία ζουν περίπου δύο εκατομμύρια αυτόχθονες, μέλη 115 φυλών, από τα χιονισμένα βουνά στον βορρά ως το τροπικό δάσος του Αμαζονίου στον νότο.

Οι γυναίκες και τα παιδιά, ειδικά μέλη των φυλών των αυτοχθόνων και της Αφροκολομβιανής μειονότητας, γίνονται συχνά θύματα των αντίπαλων πλευρών του εμφυλίου και η σεξουαλική βία έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές ως όπλο, σύμφωνα με ειδικούς.

«Η σεξουαλική βία εναντίον των γυναικών είναι κοινή, διαδεδομένη, συστηματική και αόρατη πρακτική στο πλαίσιο της ένοπλης σύρραξης», εξήγησε η Λεχαντρίνα Παστόρ Χιλ, σύμβουλος της ONIC για ζητήματα φύλου.