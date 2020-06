Πολιτική

Επιθεώρηση Χαρδαλιά στα 18 αεροδρόμια της χώρας που ανοίγουν την 1η Ιουλίου

Θα «επιθεωρήσει» τα αεροδρόμια μέσα σε διάστημα 4 ημερών και ταυτόχρονα θα συντονίσει όλες τις διαδικασίες ασφαλούς έναρξης λειτουργίας τους...

Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, θα επισκεφθεί στo επόμενο τετραήμερο τα 18 αεροδρόμια της χώρας που ανοίγουν από 1η Ιουλίου στις πτήσεις εξωτερικού, προκειμένου να συντονίσει όλες τις διαδικασίες ασφαλούς έναρξης λειτουργίας τους, σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες Αρχές.

Σε συνέχεια της επιτυχημένης έναρξης των πτήσεων εξωτερικού προς το Αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, ο Υφυπουργός θα επισκεφθεί και θα συντονίσει τις προετοιμασίες που ήδη γίνονται στα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας, ενώ επίσης θα έχει συσκέψεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (ΥΠΑ, Φορείς Διαχείρισης Αεροδρομίων, Στελέχη των ΕΔ, της ΕΛΑΣ και του ΠΣ), για τον καλύτερο συντονισμό της εφαρμογής των μέτρων και πρωτοκόλλων ασφαλούς λειτουργίας των αεροδρομίων και θα συναντηθεί και με τους εκπροσώπους των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της κάθε περιοχής.

Σημειώνεται ότι για όλα τα αεροδρόμια της χώρας που ανοίγουν την 1η Ιουλίου, την ευθύνη θα έχει η ΓΓΠΠ και θα υπάρχουν υγειονομικά κλιμάκια με στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, υπό την εποπτεία του Υφυπουργείου Πολιτικής Προστασίας, με τη συνδρομή του ΠΣ και της ΕΛ.ΑΣ., καθώς και τη συνεργασία του ΓΕΕΘΑ, για τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων για Covid19 στους επιβάτες που αναμένονται από πτήσεις του εξωτερικού.

Αναλυτικά, ο Υφυπουργός θα βρίσκεται:

Την Παρασκευή 26/6:

Ζάκυνθο (08:30)

Κεφαλονιά (10:15)

Κέρκυρα (12:15)

Ιωάννινα (15:00)

Καλαμάτα (18:00)

Το Σάββατο 27/6:

Κύθηρα (10:00)

Χανιά (12:00)

Ηράκλειο (16:30)

Την Κυριακή 28/6:

Κάρπαθο (08:00)

Ρόδο (09:45)

Κω (13:00)

Σάμο (15:15)

Χίο (17:30)

Μυτιλήνη (19:15)

Τη Δευτέρα 29/6:

Λήμνο (08:00)

Καβάλα (10:00)

Σκιάθο (12:00)

Σκύρο (15:45)

Επίσης, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου αναμένεται και αυτός να επισκεφθεί την Κυριακή 28/6 και τη Δευτέρα 29/6 τα υπόλοιπα έξι αεροδρόμια της χώρας που ανοίγουν την 1η Ιουλίου σε πτήσεις εξωτερικού και δη της Αράξου, του Ακτίου, της Αγχιάλου, της Μυκόνου, της Πάρου και της Σαντορίνης για τον ίδιο σκοπό.