Μεξικό: Αυξάνονται οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό

Νεκρούς και ανυπολόγιστες καταστροφές άφησε πίσω του ο σεισμός των 7,5 Ρίχτερ. Συγκλονιστικές μαρτυρίες όσων έζησαν.

Τους δέκα έφτασαν οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στο νότιο Μεξικό την Τρίτη, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη η κυβέρνηση, την ώρα που οι κάτοικοι στην Οαχάκα, την πλέον πληγείσα πολιτεία, καθαρίζουν τα ερείπια και αποτιμούν τις ζημιές.

Ο σεισμός αυτός των 7,5 βαθμών, σύμφωνα με το Εθνικό Σεισμολογικό Ινστιτούτου του Μεξικού, είχε το επίκεντρό του στην πολιτεία Οαχάκα, στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ έγινε αισθητός ώς την πόλη του Μεξικού.

Περίπου 30 κτήρια υπέστησαν ζημιές στην πρωτεύουσα, ενώ σε μια νότια συνοικία, η οποία είχε πληγεί πολύ από έναν άλλο σεισμό το 2017, κάποιοι κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο κυβερνήτης της Οαχάκα Αλεχάντρο Μουράτ ανέφερε ότι 117 κοινότητες και περισσότερα από 5.000 σπίτια επηρεάστηκαν από τον σεισμό. Ζημιές υπέστησαν επίσης εκπαιδευτικά κέντρα και ιστορικοί χώροι, ανάμεσά τους και τέσσερις αρχαιολογικοί χώροι.

Ο πιο πρόσφατος μεγάλος σεισμός στο Μεξικό είχε σημειωθεί τον Σεπτέμβριο του 2017 και είχε προκαλέσει τον θάνατο 370 ανθρώπων.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες όσων έζησαν

Ο Μιγκέλ Καντελάρια, 30 ετών, εργαζόταν στον υπολογιστή του στο σπίτι της οικογένειάς του στην πόλη Χουτσιτάν, στην Οαχάκα, όταν η γη άρχισε να τρέμει. Έσπευσε να βγει έξω μαζί με μέλη της οικογένειάς του, αλλά αναγκάστηκαν να σταματήσουν στη μέση του δρόμου, καθώς ακόμα και το οδόστρωμα έμοιαζε έτοιμο να υποχωρήσει καθώς κλυδωνιζόταν. «Δεν μπορούσαμε καν να περπατήσουμε, ο δρόμος ήταν σαν τσίχλα», αφηγήθηκε ο Καντελάρια.

Στην πρωτεύουσα, κτίρια σείστηκαν και κάτοικοι έσπευσαν να βγουν στον δρόμο, μόλις άκουσαν την ηχητική προειδοποίηση για ισχυρό σεισμό. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ πάνω από τριάντα κτίρια υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με αξιωματούχους, ανάμεσά τους κτίσματα ακόμα σημαδεμένα από τον σεισμό του 2017, ο οποίος είχε στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 370 ανθρώπους στο ομοσπονδιακό διαμέρισμα και σε άλλες πολιτείες. Οι εργαζόμενοι στην κατασκευή ενός ουρανοξύστη κρατιούνταν ο ένας από τον άλλο στον 56ο όροφο ενώ το κτίριο ταλαντευόταν.

Η Μαγκνταλένα Καστεγιάνος Φερμίν ήταν στο χωριό Σαντιάγο Αστάτα όταν έγινε ο «πολύ δυνατός» σεισμός, με αποτέλεσμα να κατρακυλήσουν μεγάλοι βράχοι από πλαγιά λόφου κατατρομοκρατώντας τους κατοίκους, αφηγήθηκε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Η 26χρονη δασκάλα Εουνίσε Πινέδα, που ζει και εργάζεται στη Χουτσιτάν, μίλησε για «βασανιστήριο δύο λεπτών» καθώς πίστευε πως το σπίτι της θα κατέρρεε πάνω της. Οι κάτοικοι σε μια από τις περιοχές του Μεξικού με τη μεγαλύτερη σεισμικότητα έχουν όμως μάθει να «ζουν μια μέρα τη φορά», είπε. «Έχουμε μάθει να εκτιμάμε, να θεωρούμε πολύτιμη κάθε στιγμή», εξήγησε.