Εργατικό ατύχημα σε πλοίο

Εργατοτεχνίτης τραυματίστηκε στην Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε, το πρωί της Πέμπτης, στην Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος.

Εργατοτεχνίτης ιδιωτικού συνεργείου σε πλωτή δεξαμενή τραυματίστηκε στο πόδι ελαφρά κατά τη διάρκεια εργασιών σε πλοίο.

Ο 53χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΟΛΠ και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο.