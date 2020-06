Πολιτική

Αντιδράσεις και κόντρες για το ντοκουμέντο Μιωνή - Παππά

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις και οι κόντρες για το ηχητικό ντοκουμέντο. Πώς σχολιάζει τις ηχητικές συνομιλίες Παππά – Μιωνή ο υπουργός Επικρατείας. Τι απαντά ο Γιώργος Κατρούγκαλος.

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις και οι κόντρες μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης για το ηχητικό ντοκουμέντο, που αποκάλυψε στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής ο επιχειρηματίας Μιωνής. Προκαταρκτική εξέταση διατάχθηκε από την Εισαγγελία της Αθήνας για το θέμα, ενώ το Μέγαρο Μαξίμου κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να βάλει σε "καραντίνα" τον πρώην Υπουργό του.

“Εγώ βρίσκομαι σε ένα καθεστώς μικρού σοκ” σχολίασε ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, με φόντο τις ηχητικές συνομιλίες Παππά – Μιωνή. “Έχουμε ένα φαινόμενο μιας συγκροτημένης, σχεδόν παράλληλης δομής εξουσίας, μιας δομής που υφίσταται” εξήγησε ο κ. Γεραπετρίτης , μιλώντας στο Θέμα 104,6. “Αυτά στην Ελλάδα δεν έχουν υπάρξει” σημείωσε ο ίδιος. “Μιλάμε στην πραγματικότητα για μια συγκροτημένη λειτουργικά δομή, η οποία φαίνεται να ασκεί πολύ μεγάλη επίδραση, κυρίως στη Δικαιοσύνη” τόνισε ο υπουργός Επικρατείας, κρούοντας τον κώδωνα για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας και καλώντας για το λόγο αυτό σε “θεσμική εγρήγορση”.

Ως δεύτερο σημαντικό στοιχείο ο κ. Γεραπετρίτης ιεράρχησε το “ντόμινο απαξίωσης και ηθικής έλλειψης”, αναφερόμενος στο να “βρίσκονται στην αρένα της πολιτικής αντιπαράθεσης πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος των πολιτικών”. “Δεν είναι δυνατόν με κανένα ηθικό τρόπο να μπαίνει σε αυτή τη συζήτηση η οικογένειά σου” υπογράμμισε ο υπουργός Επικρατείας.

Τέλος, σύμφωνα με τον κ. Γεραπετρίτη “είναι το ύφος της εξουσίας”, το οποίο αναδεικνύεται από την υπόθεση, καθώς προσιδιάζει σε ένα “αγοραίο ύφος”. “Έχουμε εμπεδώσει ότι όσοι εμπλέκονται με την εξουσία θα πρέπει να είναι κοντά στο στερεότυπο που έχει διαμορφωθεί για τον Έλληνα ότι προσπαθεί να βρει λύσεις” υπογράμμισε ο υπουργός Επικρατείας και πρόσθεσε ότι “Θα πρέπει να αποκτήσουμε πολύ μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση. Θα πρέπει να είμαστε σε πολύ μεγαλύτερη δημοκρατική εγρήγορση”.

Αναφορικά με τα επόμενα βήματα στην υπόθεση, θα υπάρξουν “δύο παράλληλες διαδρομές” περιέγραψε ο κ. Γεραπετρίτης. Αφενός η προανακριτική επιτροπή της Βουλής “θα συνεχιστεί κανονικά, θα αξιοποιηθεί το υλικό” και παράλληλα “δημιουργείται και μια δεύτερη διαδικασία στην τακτική Δικαιοσύνη”, στην οποία θα υπάρξει επεξεργασία του υλικού σε σχέση με την προηγούμενη κατάθεση του υπουργού Επικρατείας. “Θα πρέπει να διασφαλιστεί η γνησιότητα του υλικού, να διασφαλιστεί ότι πραγματικά υπάρχει αναντιστοιχία κατάθεσης και του ηχογραφημένου υλικού” ανέφερε ο υπουργός επικρατείας.

Ερωτηθείς για το αν ο κ. Τσίπρας είχε γνώση όλων αυτών, “είναι μια διαδρομή η οποία κάθε φορά μας προσθέτει και ένα κομμάτι καινούριο” σχολίασε ο κ. Γεραπετρίτης. Ο ίδιος δεν δίστασε να παρατηρήσει πως “είναι ένα ντόμινο, το οποίο δεν ξέρουμε που καταλήγει”. Αυτή τη στιγμή μόνο συμπερασματικές υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε, αυτή τη στιγμή φαίνεται να σταματά στον κ. Παππά υποστήριξε στο ίδιο πλαίσιο ο υπουργός Επικρατείας, επισημαίνοντας ωστόσο ότι “χωροταξικά όσο και ως προς τη θεσμική ιεραρχία της κυβέρνησης”, ο κ. Παππάς ήταν υπουργός Επικρατείας. “Αντιλαμβάνομαι ότι ο κόσμος προεξοφλεί ότι η πολιτική έχει ένα στοιχείο εγγενούς διαφθοράς, αλλά δεν είναι έτσι. Δεν είναι όλοι ίδιοι. Πρέπει όλοι να δεχόμαστε ότι μια κρίσιμη μάζα της πολιτικής ηθικής πρέπει να υπάρχει και οι πολίτες πρέπει να την απαιτούν”.

Κατρούγκαλος: μου κάνουν εντύπωση οι δηλώσεις Γεραπετρίτη

Τις δηλώσεις Γεραπετρίτη σχολίασε στη συνέχεια ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός Γιώργος Κατρούγκαλος, τονίζοντας χαρακτηριστικά:

«Αυτό που μου κάνει κυρίως εντύπωση είναι ότι του φίλου μου του Γιώργου του φάνηκε ότι υποκλοπές και παρακράτος είχαμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα… Για να έχεις παρακράτος πρέπει να ελέγχεις σε βάθος το κράτος, δεν αρκεί το τρίκυκλο του Γκοτζαμάνη, πρέπει να κάνει τα στραβά μάτια και ο χωροφύλακας που είναι εκεί, άμα ελέγχεις το κράτος σε βάθος, μπορείς να κάνεις παρακράτος».

Στη συνέχεια ο κ. Κατρούγκαλος ανέφερε πως υπάρχουν δύο βασικά θέματα στην πολιτική ζωή της χώρας μας, τη μεγάλη ύφεση που έρχεται και τους Τούρκους που μπορούμε να δούμε τα πλοία τους μπροστά μας, άρα, όπως είπε ο πρώην υπουργός «για να γίνει το χατίρι του κ. Σαμαρά και ίσως να άρει και το βέτο του για τον ανασχηματισμό, θέλουμε να κάνουμε την πολιτική ζωή της χώρας ζούγκλα, εγώ δεν θέλω».

Απαντώντας σε ερώτηση, αν ήταν λάθος η εμπλοκή της παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ να στείλει δέκα πολιτικούς στη δικαιοσύνη, ο κ. Κατρούγκαλος είπε «από τους 10 που λέτε, οι τρεις ακόμα ελέγχονται, ο ένας είναι κατηγορούμενος, άρα καταρχήν, ως προς αυτόν τουλάχιστον υπάρχουν ενδείξεις, μακάρι να αθωωθεί, ο κ. Γεωργιάδης που είναι και υπουργός της κυβέρνησης σήμερα, βγαίνει και απειλεί με φυλακή την δικαστικό λειτουργό που έχει την ευθύνη της υπόθεσης, δεν μπορεί υπουργός να απειλεί δικαστικό λειτουργό, γιατί αυτό είναι πάλι παρακρατική ενέργεια και γίνεται δημόσια».