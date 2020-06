Πολιτική

Μητσοτάκης – Σαρλ Μισέλ: τι είπαν για τις τουρκικές προκλήσεις

Τηλεδιάσκεψη, ενόψει της Συνόδου Κορυφής, για το Ταμείο Ανάκαμψης, είχαν ο Πρωθυπουργός και ο αξιωματούχος της Ε.Ε.

O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε το πρωί της Πέμπτης τηλεδιάσκεψη με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Charles Michel.

Οι κ. Μητσοτάκης και Michel συζήτησαν για το επικείμενο, έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 17 και 18 Ιουλίου στις Βρυξέλλες, με κύρια θεματολογία το Ταμείο Ανάκαμψης και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Συζήτησαν επίσης το ζήτημα των Ευρωτουρκικών σχέσεων υπό το φως της ευρύτερης παραβατικής συμπεριφοράς της Τουρκίας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Όπως αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες, Μαρία Αρώνη, ο Σαρλ Μισέλ έχει ξεκινήσει διμερείς επαφές με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ, προκειμένου να καταθέσει μια νέα συμβιβαστική πρόταση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, πριν την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της 17ης και 18ης Ιουλίου.

Στόχος της Συνόδου Κορυφής της 17ης και 18ης Ιουλίου είναι η επίτευξη συμφωνίας για το Ταμείο Ανάκαμψης (ύψους 750 δις ευρώ, βάσει της πρότασης της Κομισιόν) και για το νέο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ της περιόδου 2021-2027, ύψους 1,1 τρις ευρώ.

Μήνυμα στην Τουρκία: η Ελλάδα πατάει γερά στα πόδια της

Σχετικά με δήλωση του τουρκικού υπουργείου εξωτερικών ότι η Ελλάδα θα πρέπει να ξυπνήσει από το όνειρο αναφορικά με το Αιγαίο και την Ανατ. Μεσόγειο, ο κ. Πέτσας είπε , κατά την ενημέρωση των πολιτικων συντακτών, ότι η Ελλάδα πατάει γερά στα πόδια της. «Βασίζεται στο εξής τρίπτυχο. Έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας, τους συμμάχους στο πλευρό μας και τη δύναμη να κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να προασπίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Να το καταλάβουν οι γείτονές μας», πρόσθεσε.

Σε ότι αφορά το θέμα της Αγιάς Σοφιάς, είπε ότι δεν είναι ζήτημα Ελλάδας-Τουρκίας, ότι η Αγιά Σοφιά είναι μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. «Θα δημιουργήσει ψυχικό χάσμα ανάμεσα στους Χριστιανους και την Τουρκία αν η γειτονική χώρα αποφασίσει να κάνει αυτό το λάθος», υπογράμμισε.

Μετά από σχετική ερώτηση είπε ότι δεν γνωρίζει το ζήτημα περί επικείμενου κλεισίματος του τεμένους Αλ-Ανδαλούς στον Πειραιά και σημείωσε ότι η Ελληνική Πολιτεία εξασφαλίζει το σεβασμό όλων των δογμάτων.