Αθλητικά

“Ντου” της ΕΛΑΣ σε σύνδεσμο φιλάθλων – Τι βρήκε

Έφοδος της Αστυνομίας σε σύνδεσμο φιλάθλων στην Πάτρα. Δύο συλλήψεις.

Εμπρηστικές βόμβες μολότοφ, κοντάρια, βεγγαλικά και ναυτικά καπνογόνα, βρήκαν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών έπειτα από έρευνα που έκαναν σε σύνδεσμο φιλάθλων, ενώ προχώρησαν και σε δύο συλλήψεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά την διάρκεια ελέγχου σε σύνδεσμο φιλάθλων που στεγάζεται σε κτίριο στο κέντρο της πόλης, βρήκαν στην στέγη οκτώ αυτοσχέδιες εμπρηστικές βόμβες μολότοφ και 23 ξύλινα κοντάρια, ενώ σε άλλα σημεία του κτιρίου εντόπισαν μεταξύ άλλων, πέντε βεγγαλικά, επτά ναυτικά καπνογόνα, έξι κράνη, έναν πλαστικό θώρακα, δυο αλυσίδες, ένα μαχαίρι, ένα ξυράφι, κ.ά.

Στο πλαίσιο των ερευνών που έκαναν οι αστυνομικοί συνέλαβαν δύο άτομα, τα οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, συμμετέχουν με διάφορες ιδιότητες στο σύνδεσμο και κατείχαν τα κλειδιά του κτιρίου, ενώ επιπλέον αναζητείται για να συλληφθεί ο υπεύθυνος του συνδέσμου φιλάθλων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες της Αστυνομίας θα συνεχισθούν και σε άλλους συνδέσμους που λειτουργούν στην Πάτρα.