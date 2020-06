Τεχνολογία - Επιστήμη

Τι παθαίνουν τα ζευγάρια που δεν κοιμούνται στο ίδιο κρεβάτι...

Τι προκύπει απο μια γερμανική επιστημονική έρευνα, που εστίασε στον ύπνο των δύο συντρόφων.

Αυξημένα όνειρα και καλύτερο συγχρονισμό των συνηθειών του ύπνου τους έχουν τα ζευγάρια που κοιμούνται στο ίδιο κρεβάτι, σύμφωνα με μία μικρή αλλά πρωτότυπη γερμανική επιστημονική έρευνα.

Παρόλο που σε πολλές χώρες είναι κοινή πρακτική τα ζευγάρια να κοιμούνται στο ίδιο κρεβάτι, ελάχιστα έχει μελετηθεί έως τώρα η επίδραση που έχει αυτή η συνήθεια στην ποιότητα του ύπνου. Οι ερευνητές του γερμανικού Κέντρου Ολοκληρωμένης Ψυχιατρικής, με επικεφαλής τον δρα Χένιγκ Γιοχάνες Ντρου, μελέτησαν 12 νεαρά υγιή ετεροφυλόφιλα ζευγάρια που πέρασαν τέσσερα βράδια στο εργαστήριο ύπνου.

Οι επιστήμονες μελέτησαν διάφορες παραμέτρους, τόσο όταν τα ζευγάρια μοιράζονταν το ίδιο κρεβάτι όσο και όταν κοιμούνταν σε χωριστά κρεβάτια. Διαπιστώθηκε ότι ο λεγόμενος ύπνος REM (με όνειρα) ήταν τόσο αυξημένος όσο και λιγότερο διαταραγμένος στα ζευγάρια που κοιμούνταν μαζί. Η φάση REM του ύπνου σχετίζεται με τη ρύθμιση των συναισθημάτων, την εμπέδωση των αναμνήσεων, την επεξεργασία των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και επαφών, καθώς και τη δημιουργική επίλυση προβλημάτων.

Οι ερευνητές βρήκαν, επίσης, ότι τα ζευγάρια που κοιμούνται μαζί συγχρονίζουν ασυνείδητα τις συνήθειες του ύπνου τους, κάτι που φαίνεται να βοηθά στην εμβάθυνση της σχέσης τους. Διαπιστώθηκε ότι όσο πιο σημαντική θεωρεί ένα ζευγάρι τη σχέση του τόσο περισσότερο οι δύο σύντροφοι τείνουν να συγχρονίζουν τον ύπνο τους, κάτι που πάντως δεν αποκλείει παράλληλα πως ο ένας μπορεί κατά καιρούς άθελά του να διαταράσσει τον ύπνο του άλλου.

Η μελέτη συμπέρανε ότι υπάρχει μία θετική αλληλεπίδραση, κατά την οποία ο κοινός ύπνος βελτιώνει και σταθεροποιεί τη φάση REM των ονείρων, πράγμα που με τη σειρά του βελτιώνει τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις κάθε συντρόφου και μειώνει το συναισθηματικό στρες του.

Τέλος, για κάποιον άγνωστο λόγο, τα πόδια των συντρόφων που κοιμούνται μαζί κινούνται περισσότερο από ό,τι όταν κανείς κοιμάται μόνος του, χωρίς όμως αυτό συνήθως να διαταράσσει την «αρχιτεκτονική» ύπνου του ζευγαριού.

«Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ενώ το σώμα μας γίνεται πιο ατίθασο όταν κοιμάται μαζί με κάποιον άλλο, αυτό δεν ισχύει για τον εγκέφαλο μας», ανέφερε ο δρ Ντρου. «Ο ύπνος μαζί με έναν σύντροφο μπορεί πραγματικά να ενισχύσει την ψυχική υγεία, τη μνήμη και τις ικανότητες δημιουργικής επίλυσης των προβλημάτων», πρόσθεσε.