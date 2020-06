Πολιτική

Πέτσας: ο Τσίπρας προσποιείται ότι δεν ξέρει τίποτα για το “παραμάγαζο” στο Μαξίμου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ευθείες βολές προς τον Πρώην Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Κυβ. Εκπρόσωπος. Τι λέει για τον Παππά και τις αναφορές για παραδικαστικό κύκλωμα. Τι ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ για τον Γεωργιάδη. Τι δηλώνει η Γεννηματα.

Στο ζήτημα με το ηχητικό ντοκουμέντο, που αποκάλυψε στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής ο επιχειρηματίας Μιωνής, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας κατά την διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

Τόνισε ότι οι αποκαλύψεις παραπέμπουν σε παραδικαστικό κύκλωμα και παρακράτος επί των ημερών της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ οι οποίες δείχνουν ότι το Μέγαρο Μαξίμου λειτουργούσε σαν «μαγαζί» με παραμάγαζα, εμφανίζουν τον κ. Παππά αποφασισμένο να παρέμβει στην Εισαγγελέα κυρία Τουλουπάκη και επιβεβαιώνουν στοχοποίηση της κυρίας Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη.

«Ο κ. Τσίπρας εξακολουθεί να προσποιείται πως δεν άκουσε και δεν είδε τίποτα. Η Κυβέρνηση δεν εμπλέκεται στο έργο της Προανακριτικής. Οι συνομιλίες, ωστόσο, του τότε Υπουργού Επικρατείας του «νούμερο δύο» της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, κ. Παππά, με επιχειρηματία και οι ισχυρισμοί που εκτοξεύει εγείρουν σοβαρότατο ζήτημα Δημοκρατίας. Τα όσα ακούγεται να λέει είναι αδιανόητα στο πλαίσιο δημοκρατικού Πολιτεύματος και σοκαριστικά σε κάθε πολιτισμένο δημόσιο βίο» τόνισε ο κ. Πέτσας και πρόσθεσε:

« Πρώτον: Ο κ. Παππάς ακούγεται να λέει ότι ξέρει, καταλαβαίνει, οσμίζεται, μαθαίνει, ότι κάποιοι «βγάζουν λεφτά… πολλά λεφτά». Και όταν κατηγορούσε «κάποιους» στον κ. Μιωνή είναι προφανές πως δεν εννοούσε τον κ. Μιωνή, όπως ισχυρίζεται σήμερα. Δεν θα μιλούσε σε τρίτο πρόσωπο στον άνθρωπο που είχε μπροστά του. Και δεν θα του απαντούσε ο κ. Μιωνής «το έχω ακούσει και εγώ αυτό». Εξίσου προφανές είναι ότι είχε υποχρέωση, όχι μόνο πολιτική, αλλά και νομική, να καταγγείλει αυτούς τους «κάποιους», πράγμα που ουδέποτε έπραξε.

Πρώτον: Ο κ. Παππάς ακούγεται να λέει ότι ξέρει, καταλαβαίνει, οσμίζεται, μαθαίνει, ότι κάποιοι «βγάζουν λεφτά… πολλά λεφτά». Και όταν κατηγορούσε «κάποιους» στον κ. Μιωνή είναι προφανές πως δεν εννοούσε τον κ. Μιωνή, όπως ισχυρίζεται σήμερα. Δεν θα μιλούσε σε τρίτο πρόσωπο στον άνθρωπο που είχε μπροστά του. Και δεν θα του απαντούσε ο κ. Μιωνής «το έχω ακούσει και εγώ αυτό». Εξίσου προφανές είναι ότι είχε υποχρέωση, όχι μόνο πολιτική, αλλά και νομική, να καταγγείλει αυτούς τους «κάποιους», πράγμα που ουδέποτε έπραξε. Δεύτερον: Ο κ. Παππάς, μιλώντας για αυτούς τους «κάποιους», υποστήριζε ότι «η ατζέντα τους κάμπτει την ατζέντα του μαγαζιού» και συνέχιζε να μιλά για το «μαγαζί μας». Δεν αναφέρεται -όπως ισχυρίζεται σήμερα- σε άλλα μαγαζιά, αλλά στο δικό τους. Και αυτό αποκαλύπτει την αντίληψη τους για τη διακυβέρνηση του τόπου. Θεωρούν το Μέγαρο Μαξίμου «μαγαζί» που κάνει δουλειές.

Τρίτον: Αναφερόμενος στην εισαγγελέα κυρία Τουλουπάκη ο τότε κορυφαίος Υπουργός κ. Παππάς ακούγεται να λέει: «Θα ζητήσω από τον Παπαγγελόπουλο να μου φέρει την ίδια την τύπισσα και θα της πω ανοιχτά περί τίνος πρόκειται. Θα της πω “κορίτσι μου, έχεις καταλάβει τι πας να κάνεις;”», Θεωρεί ο κ. Παππάς την κυρία Τουλουπάκη άνθρωπο του χεριού τους και τη Δικαιοσύνη υποχείριο της Κυβέρνησης. Αυτό και μόνο συνιστά απόδειξη παραδικαστικού κυκλώματος, παραπέμπει σε πρακτικές κατάργησης της διάκρισης των εξουσιών και εγείρει μείζον ζήτημα Δημοκρατίας.

Θεωρεί ο κ. Παππάς την κυρία Τουλουπάκη άνθρωπο του χεριού τους και τη Δικαιοσύνη υποχείριο της Κυβέρνησης. Αυτό και μόνο συνιστά απόδειξη παραδικαστικού κυκλώματος, παραπέμπει σε πρακτικές κατάργησης της διάκρισης των εξουσιών και εγείρει μείζον ζήτημα Δημοκρατίας. Τέταρτον: Ακούγεται ο κ. Παππάς να ζητά από τον κ. Μιωνή να προτρέψει τον δικηγόρο κ. Παπασταύρου «να βγει να μιλήσει» εναντίον της κυρίας Μαρέβα Γκραμπόφσκι, συζύγου του κ. Μητσοτάκη, τότε Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και σημερινού Πρωθυπουργού. Ζητά από τον συνομιλητή του να διαπράξει αθλιότητα σε βάρος της οικογένειας του κ. Μητσοτάκη. Κι αυτό είναι άλλη μια απόδειξη των μεθοδεύσεων που απεργάζονταν για τη σπίλωση των πολιτικών τους αντιπάλων.

Πέμπτον: Προκύπτει ξεκάθαρα από όλα αυτά ότι ο κ. Παππάς Υπουργός Επικρατείας της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, γνώριζε τουλάχιστον από τότε -από το Μάιο δηλαδή του 2016- την ύπαρξη παραδικαστικού κυκλώματος με τη συμμετοχή του κ. Παπαγγελόπουλου.

Έκτον: Επιβεβαιώνεται η δήλωση που έκανε στις 26 Φεβρουαρίου 2020 κ. Παπαγγελόπουλος σύμφωνα με την οποία ο ίδιος συναντήθηκε το 2016, στο Μέγαρο Μαξίμου με τον τότε Υπουργό Επικρατείας κ. Ν. Παππά και τον επιχειρηματία κ. Σ. Μιωνή για ... «εκκρεμείς δικαστικές του υποθέσεις». Ο τότε Υπουργός Επικρατείας ο «νούμερο δύο» και ο τότε αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης «συζητούσαν» με τον κ. Μιωνή, μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου για «εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις του» » .

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε: «Μετά από όλα αυτά επιβεβαιώνεται ότι ο κ. Παππάς, Υπουργός Επικρατείας τότε, με γραφείο στο Μέγαρο Μαξίμου -στο «μαγαζί» όπως λέει ο ίδιος- γνώριζε την ύπαρξη παραδικαστικού- παρακρατικού κυκλώματος που έβγαζε λεφτά, όπως είπε ο ίδιος. Αποδεικνύεται, τελικά, ότι δεν ενδιαφέρονταν πως να κυβερνήσουν τη χώρα, αλλά πως να σπιλώσουν πολιτικούς τους αντιπάλους, πως να συγκροτήσουν παρακράτος, πως να γίνουν καθεστώς και να ελέγξουν όλους τους «αρμούς της εξουσίας», όπως θα έλεγε ο κ. Τσίπρας. Και για όλα αυτά τα συγκλονιστικά που αποκαλύπτονται ο κ. Τσίπρας εξακολουθεί να σιωπά. Δεν γνώριζε τίποτα; Δεν άκουσε ποτέ κάτι; Δεν του είπε τίποτα ο κ. Παππάς; Δεν τον ενοχλούν ούτε τώρα όσα αποκαλύπτονται; Οφείλει ο κ. Τσίπρας να καταλάβει ότι τώρα δεν έχει παρά μόνο δύο επιλογές: Είτε να διαγράψει τον κ. Παππά, είτε να αναλάβει την ευθύνη του παρακράτους. Περιμένουμε, όπως όλοι οι πολίτες, επιτέλους, να απαντήσει».

«Η πρόθεσή μας είναι ξεκάθαρη. Ρωτάμε συνεχώς τον κ. Τσίπρα να απαντήσει αν γνώριζε. Έχει δύο επιλογές. Ή να διαγράψει τον κ. Παππά ή να αναλάβει την ευθύνη του παρακράτους», δήλωσε επανειλημμένα ο Στέλιος Πέτσας απαντώντας στις ερωτήσεις των πολιτικών συντακτών. «Έχουμε μπροστά μας ένα πρωτοφανές γεγονός και καλούμε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να τοποθετηθεί για αυτό», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ερωτηθείς αν θα πρέπει να διευρυνθεί το κατηγορητήριο της προανακριτικής και να συμπεριληφθεί ο κ. Παππάς, ο κ. Πέτσας είπε ότι δεν θα κάνει σχόλιο για το τι θα πράξει η προανακριτική. Είπε ότι το ζήτημα έχει πάει στον εισαγγελέα που το εξετάζει, ότι είναι πρώιμο να πούμε τι θα γίνει και πως η προνανακριτική θα τοποθετηθεί και όχι η κυβέρνηση.

Κόντρα με τον ΣΥΡΙΖΑ για τον Άδωνι Γεωργιάδη

Σχετικά με τη δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη ότι θα πρέπει η κ. Τουλουπάκη να μπει στη φυλακή, ο κ. Πέτσας είπε ότι ο υπουργός Ανάπτυξης δεν μίλησε ως υπουργός αλλά ως πολίτης που εξέφρασε την προσωπική του αγανάκτηση που η υπόθεσή του δεν έχει διαλευκανθεί εδώ και χρόνια. «Η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει στη Δικαιοσύνη και σέβεται τη διάκριση των εξουσιών», συμπλήρωσε.

Σε ανακοίνωση-απάντηση στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, ο ΣΥΡΙΖΑ ανφέρει, μεταξύ άλλων, «αν η κυβέρνηση θέλει ο κ. Γεωργιάδης να μιλά ως απλός πολίτης, όπως είπε με θράσος σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, οφείλει ο κ. Μητσοτάκης να τον στείλει σήμερα κιόλας σπίτι του ώστε να μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Όσο παραμένει υπουργός, ο κ. Γεωργιάδης εκφράζει το σύνολο της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη και καλύπτεται από αυτόν για την ωμή και χυδαία παρέμβασή του στη Δικαιοσύνη".

Για την "κατασκοπεία"

Σε ότι αφορά τη δήλωση του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου ότι η ηχογράφηση του κ. Μιωνή είναι περίπτωση κατασκοπείας, ο κ. Πέτσας είπε πως είναι ζήτημα που ερευνά η προανακριτική. «Δεν εμπλεκόμαστε. Το πολιτικό γεγονός είναι ένα. Αν θα βγει κ. Τσίπρας να διαγράψει τον κ. Παππά ή θα αναλάβει την ευθύνη του παρακράτους», συμπλήρωσε.

Η Φώφη Γεννηματά, που πραγματοποιεί διήμερη περιοδεία στη Δυτική Μακεδονία, μετά την επίσκεψή της στην 5η Μονάδα του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, δήλωσε ότι «οι αποκαλύψεις για το παρακράτος ΣΥΡΙΖΑ, το «μαγαζί» και τα «παραμάγαζα», σοκάρουν και δηλητηριάζουν την πολιτική ζωή. Οι πολιτικές ευθύνες του κ. Τσίπρα είναι μεγάλες και καθιστούν τον ΣΥΡΙΖΑ αδύναμο και αναξιόπιστο να ασκήσει το ρόλο του ως αξιωματική αντιπολίτευση, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τη χώρα. Ίσως γι’ αυτό ο κ. Μητσοτάκης πασχίζει να τον βγάλει από το κάδρο των πολιτικών ευθυνών. Δεν θα τον αφήσουμε όμως ανενόχλητο να συνεχίσει τις συντηρητικές του πολιτικές. Το Κίνημα Αλλαγής είναι εδώ, ασπίδα για τη δημοκρατία, στήριγμα για την κοινωνία».

“Εγώ βρίσκομαι σε ένα καθεστώς μικρού σοκ” σχολίασε νωρίτερα ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, με φόντο τις ηχητικές συνομιλίες Παππά – Μιωνή. “Έχουμε ένα φαινόμενο μιας συγκροτημένης, σχεδόν παράλληλης δομής εξουσίας, μιας δομής που υφίσταται” εξήγησε ο κ. Γεραπετρίτης , μιλώντας στο Θέμα 104,6. “Αυτά στην Ελλάδα δεν έχουν υπάρξει” σημείωσε ο ίδιος. “Μιλάμε στην πραγματικότητα για μια συγκροτημένη λειτουργικά δομή, η οποία φαίνεται να ασκεί πολύ μεγάλη επίδραση, κυρίως στη Δικαιοσύνη” τόνισε ο υπουργός Επικρατείας, κρούοντας τον κώδωνα για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας και καλώντας για το λόγο αυτό σε “θεσμική εγρήγορση”.

Τις δηλώσεις Γεραπετρίτη σχολίασε στη συνέχεια ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός Γιώργος Κατρούγκαλος, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Αυτό που μου κάνει κυρίως εντύπωση είναι ότι του φίλου μου του Γιώργου του φάνηκε ότι υποκλοπές και παρακράτος είχαμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα… Για να έχεις παρακράτος πρέπει να ελέγχεις σε βάθος το κράτος, δεν αρκεί το τρίκυκλο του Γκοτζαμάνη, πρέπει να κάνει τα στραβά μάτια και ο χωροφύλακας που είναι εκεί, άμα ελέγχεις το κράτος σε βάθος, μπορείς να κάνεις παρακράτος».