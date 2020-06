Πολιτική

Συνάντηση Σακελλαροπούλου με το Προεδρείο της ΚΕΔΕ

Στο επίκεντρο η διαχείριση των προβλημάτων της πανδημίας από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Το Προεδρείο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΕ) δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισήμανε την πολύπλευρη συμβολή των τοπικών αρχόντων στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, αλλά και τον ρόλο που έχουν να διαδραματίσουν για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της χώρας και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών.

Παράλληλα, ενημερώθηκε από τα μέλη του προεδρείου της ΚΕΔΕ για τον τρόπο με τον οποίο η Τοπική Αυτοδιοίκηση αντιμετώπισε και συνεχίζει να διαχειρίζεται τα προβλήματα που έχουν προκύψει λόγω της πανδημίας.

Η κ. Σακελλαροπούλου και τα μέλη της ΚΕΔΕ αναφέρθηκαν, επίσης, στις πρωτοβουλίες που μπορεί να αναλάβει η αυτοδιοίκηση, ώστε η πρόσφατη κρίση να λειτουργήσει ως καταλύτης για την παραγωγική και αναπτυξιακή ανασυγκρότηση του τόπου, καθώς και τις εν εξελίξει παρεμβάσεις τους για την αναβάθμιση της αυτοδιοίκησης.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου, ο α΄ αντιπρόεδρος Λάζαρος Κυρίζογλου, ο β' αντιπρόεδρος Δημήτρης Κάρναβος, ο γενικός γραμματέας Δημήτρης Καφαντάρης και ο γενικός διευθυντής Γιάννης Καραγιάννης.