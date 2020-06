Οικονομία

Μητσοτάκης: επίλογος προβλημάτων και πρόλογος επιτυχιών το φετινό καλοκαίρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έχουμε ακόμα εφεδρείες αν κριθεί απαραίτητο. Αν χρειάζεται πρόσθετη στήριξη των δυνάμεων παραγωγής δεν θα διστάσουμε να τη δώσουμε, είπε ο πρωθυπουργός στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ.

«Το πρώτο θύμα του ιού σε όλο τον κόσμο είναι ο τουρισμός και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποτιμήσουμε το μέγεθος της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε. Είναι η μεγαλύτερη οικονομική κρίση εδώ και 70 χρόνια. Πρωτόγνωρη εμπειρία για όλους, μια κρίση συμμετρική, η οποία αφορά όλες τις χώρες και όλους τους κλάδους, μόνο που κάποιοι χτυπιούνται περισσότερο. Και δυστυχώς ο κλάδος του τουρισμού βρίσκεται στην πρώτη γραμμή» είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην 28η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ, στο κτίριο Δορυφορικού Αεροσταθμού του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος».

«Αυτός ο πανίσχυρος κινητήρας του τουρισμού για την Ελλάδα τίθεται προσεκτικά σε επανεκκίνηση» είπε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι θα ξανανοίξουμε την αγορά του τουρισμού. «Πάνω από όλα με κανόνες ασφάλειας για τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες και με διάθεση το φετινό καλοκαίρι να γίνει επίλογος προβλημάτων αλλά και πρόλογος νέων επιτυχιών από την επόμενη σεζόν. Υπάρχει και η πείρα και το σχέδιο και οι δυνατότητες. Να μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία» σημείωσε.

«Ας αξιοποιήσουμε τον χρόνο που έχουμε ώστε το σχέδιο για την επόμενη δεκαετία του τουρισμού, 2021-2030, να διορθώσει πολλές από τις χρόνιες παθογένειες που μερικές φορές, όλοι μας, επιμελώς κρύψαμε κάτω από το χαλί στηριζόμενοι απλά σε κάποια πολύ ενθαρρυντικά βραχυχρόνια νούμερα» είπε ο πρωθυπουργός συνεχίζοντας την ομιλία του στη ΓΣ του ΣΕΤΕ.

Σημείωσε ότι η κυβερνητική επιλογή στα μέσα Μαρτίου να ανασταλεί πλήρως η λειτουργία ολόκληρων τομέων της οικονομικής και κοινωνικής ζωής υπήρξε επιλογή απολύτως συνειδητή. «Γνωρίζαμε ότι ορισμένοι τομείς όπως ο τουρισμός θα πλήρωναν ένα τίμημα εξαιρετικά βαρύ. Όμως εκείνες τις ώρες η προτεραιότητα ήταν μια, η προστασία της δημόσιας υγείας, η ζωή των Ελλήνων και η θωράκιση του εθνικού συστήματος υγείας ώστε να οργανώσει την άμυνά του απέναντι στον ιό» είπε.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η πολιτεία όφειλε και το έπραξε να συμπαρασταθεί στον κόσμο της αγοράς και στον κόσμο της εργασίας και αναφέρθηκε στη δέσμη μέτρων που έλαβε η κυβέρνηση για να μπορέσει να στηρίξει τις επιχειρήσεις στο επίπεδο της ρευστότητας, την αγορά εργασίας καλύπτοντας ένα μεγάλο κομμάτι του μισθοδοτικού βάρους των επιχειρήσεων που ετέθησαν σε αναστολή, να διευκολύνει επιχειρήσεις και πολίτες μεταθέτοντας για το μέλλον φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Πιστεύω ότι έτσι καταφέραμε να αποφύγουμε τα χειρότερα» σημείωσε.

«Αν δεν είχαμε πάρει όλα αυτά τα μέτρα, που φτάνουν τα 24 δισ. ευρώ η κατάσταση στην πραγματική οικονομία, στις επιχειρήσεις, στον κόσμο της εργασίας θα ήταν πολύ, πολύ χειρότερη» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε «αυτή η διαδικασία είναι δυναμική, έχουμε ακόμη εφεδρείες να ρίξουμε στη μάχη εφόσον αυτό είναι απαραίτητο. Το κάνουμε σταδιακά γιατί πρέπει ανά πάσα στιγμή να αξιολογούμε την αντίδραση της αγοράς στην πραγματικότητα όπως αυτή διαμορφώνεται και στα μέτρα που παίρνουμε».

«Είμαστε εδώ για να δούμε αν χρειάζεται πρόσθετη στήριξη των δυνάμεων της παραγωγής και αν αυτή είναι απαραίτητη, πιστεύω προς τα τέλη Ιουλίου, δεν θα διστάσουμε να την δώσουμε» είπε και υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι αφουγκράζεται τις δυνάμεις της αγοράς, συνομιλεί με την αγορά, συνομιλεί με τον κόσμο της εργασίας και όποτε χρειάζεται προσθέτει και άλλα όπλα και άλλα βέλη στη φαρέτρα των μέτρων που έχει λάβει για να απαλύνει τις επιπτώσεις της πρωτοφανούς κρίσης.

ΚΙΝΑΛ: εμπαιγμός διά στόματος Πρωθυπουργού

Σε δήλωση του, ο «τομεάρχης Τουρισμού» του ΚΙΝΑΛ, Γιώργος Φραγγίδης, αναφέρει «Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, σε σημερινή εκδήλωση του ΣΕΤΕ, παραδέχθηκε τη βαθύτατη κρίση στον τουρισμό και τη συρρίκνωση της φετινής συμβολής του στο ΑΕΠ της χώρας. Παρέπεμψε δε για το τέλος Ιουλίου πιθανά πρόσθετα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης. Ουσιαστικά μας κοροϊδεύει. Τότε θα είναι πολύ αργά. Ο ελληνικός τουρισμός θα έχει βρεθεί μπροστά στην καταστροφή και οι εποχικά εργαζόμενοι στην ανεργία. Το Κίνημα Αλλαγής έχει ζητήσει εγκαίρως και επανειλημμένα τη λήψη γενναίων μέτρων με μείωση του ΦΠΑ στο 6% στην εστίαση και στη διαμονή, μηδενική προκαταβολή φόρου για το 2020 και ένα γενναίο πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας στον τουριστικό κλάδο.

Η πολιτική ηγεσία οφείλει έστω και τώρα να αλλάξει τη στάση της. Οι μεγάλες κρίσεις απαιτούν γενναίες αποφάσεις. Χρειάζονται γρήγορους και λεπτούς χειρισμούς και ηγεσία με γνώση και εμπειρία. Αυτά προφανώς απουσιάζουν από το Υπουργείο Τουρισμού και την Κυβέρνηση».