Κοινωνία

Δολοφονία Κωστή Πολύζου: Τον στραγγάλισαν μάνα και πατριός

Φρικτή αποκάλυψη για την δολοφονία του Κωστή Πολύζου που συγκλόνισε την Ελλάδα. «Καταπέλτης» ο εισαγγελέας. Το χρονικό του στυγερού εγκλήματος.

Ένοχοι κρίθηκαν, ομόφωνα και στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας μητέρα και πατριός, για τη δολοφονία του Κωστή Πολύζου που συγκλόνισε το Πανελλήνιο. Το ζευγάρι θα οδηγηθεί και πάλι στη φυλακή.

Η φρικτή υπόθεση, “ζωντάνεψε” και πάλι στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, όπου συνεχίστηκε σήμερα η δίκη σε δεύτερο βαθμό της πολύκροτης υπόθεσης της δολοφονίας του Κωστή Πολύζου. Σήμερα, σχεδόν 10 χρόνια μετά τη δολοφονία, αποκαλύφθηκε ότι ο άτυχος Κωστής, δολοφονήθηκε με στραγγαλισμό…

Από νωρίς το πρωί ήταν στη δικαστική αίθουσα η μητέρα και ο πατριός του αδικοχαμένου Κωστή. Για τη δολοφονία του, σε πρώτο βαθμό οι δυο τους είχαν κριθεί και πάλι ένοχοι από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Καστοριάς.

«Καταπέλτης» ο εισαγγελέας

“Καταπέλτης” ήταν στην τελευταία συνεδρίαση της Έφεσης ο Εισαγγελέας, ο οποίος πρότεινε την ενοχή των κατηγορουμένων. Έδωσε μεγάλη βαρύτητα στην πρωτόδικη απόφαση και σε στοιχεία που θεωρούνται αδιάσειστα κατά την γνώμη του, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι το πτώμα του Κωστή Πολύζου βρέθηκε χωρίς παπούτσια, ενώ αναφέρθηκε και στην αδιαφορία της μητέρας.

Κατά την πρότασή του ο Εισαγγελέας ανέφερε για πρώτη φορά ότι ο Κωστής Πολύζος δολοφονήθηκε με στραγγαλισμό ενώ τα κίνητρα των δραστών ήταν οι μεταξύ τους εντάσεις καθώς και τα οικονομικά κίνητρα, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Αντί να βοηθήσουν το παιδί να ορθοποδήσει, το κατέστρεψαν οικονομικά».

Το χρονικό της φρίκης

Τα ίχνη του 23χρονου Κωστή χάθηκαν στις 18 Φεβρουαρίου του 2011, ενώ επτά μήνες αργότερα, το πτώμα του βρέθηκε θαμμένο, από κυνηγό, σε χωράφι του πατριού του, στα σύνορα των νομών Κοζάνης και Γρεβενών, κοντά στη Σιάτιστα.

Το προανακριτικό υλικό έφτασε στα χέρια του ανακριτή Κοζάνης, που στη συνέχεια έκανε έρευνα. Από την κύρια ανάκριση φαίνεται ότι προέκυψαν επιβαρυντικά στοιχεία σε βάρος της 49χρονης μητέρας και του 42χρονου πατριού του Κωστή και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εναντίον τους για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως από κοινού.

Από την πρώτη στιγμή της εξαφάνισης, αλλά ειδικά από την ημέρα εντοπισμού της σορού του Κωστή, οι υποψίες είχαν στραφεί στον πατριό του αλλά και στην ίδια τη μητέρα του, που είχαν απευθυνθεί στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη, αναζητώντας τον 23χρονο.

Η επιμονή αντρών της Ασφάλειας Κοζάνης αλλά και το άνοιγμα του φακέλου της υπόθεσης – θρίλερ από τον ανακριτή της Κοζάνης οδήγησαν στην έκδοση του εντάλματος σύλληψης και του πατριού, αλλά και της μητέρας του Κωστή, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια διέμεναν στην Αθήνα.

Τελικά, πέντε χρόνια μετά τη δολοφονία του 23χρονου Κωστή Πολύζου, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της 49χρονης μητέρας του και του 42χρονου πατριού του, ως κατηγορούμενους για τον φόνο του νεαρού. Το ζευγάρι συνελήφθη το 2016 στην Ελευσίνα όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια.

Πηγή: kozanilife, kozanimedia