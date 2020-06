Κοινωνία

Νέα υπόθεση με υποκλοπές: Νονοί της νύχτας, επίορκοι αστυνομικοί και ένας βουλευτής

Η υπόθεση ανάγεται στο 2016 και πλέον οι επίορκοι αξιωματικοί καλούνται να καταθέσουν στην Δικαιοσύνη ως ύποπτοι. Διαρροή της έρευνας δείχνει η ΕΥΠ.

Κύκλωμα εκβιαστών με την συμμετοχή επίορκων αξιωματικών της ΕΛΑΣ στο οποίο συμμετείχε και πρώην -εν ενεργεία το 2016- βουλευτής αποκαλύπτεται σε έρευνα της ΕΥΠ που δημοσιεύει η εφημερίδα «Καθημερινή». Η υπόθεση ανάγεται στο 2016 και πλέον οι επίορκοι αξιωματικοί καλούνται να καταθέσουν στην Δικαιοσύνη ως ύποπτοι.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τον Απρίλιο του 2016, η ηγεσία της ΕΥΠ είχε ενημερώσει τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τον πρόεδρο της Βουλής για την εν εξελίξει μυστική έρευνα για τη διαφθορά στην αστυνομία. Αυτό προκύπτει με απόλυτη σαφήνεια από την 70σέλιδη αναφορά που συνέταξε η ΕΥΠ και υπέβαλε τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου στην τότε προϊσταμένη της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, Ξένη Δημητρίου. Αφορμή φέρεται να υπήρξε η καταγραφή συνομιλιών του μετέπειτα δολοφονηθέντος επιχειρηματία Δημήτρη Μάλαμα με εν ενεργεία βουλευτή των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και αντικείμενο τη διαμεσολάβηση του τελευταίου, ώστε διαγωνισμοί, όπως αυτοί για την τροφοδοσία των hotspots ή για τη λειτουργία του καφενείου της Βουλής, να καταλήξουν στον επιχειρηματία.

Σύμφωνα μάλιστα με τις αναφορές της ίδιας της ΕΥΠ, η ενημέρωση του πρωθυπουργού όπως και του προέδρου της Βουλής είχε ως αποτέλεσμα η μυστική έρευνα να διαρρεύσει στα πρόσωπα που υπέκειντο σε έλεγχο. Στη σελίδα 38 της αναφοράς της ΕΥΠ αναφέρεται επί λέξει ότι «μετά την ενημέρωση του κ. πρωθυπουργού και του κ. προέδρου της Βουλής από την Υπηρεσία μας, ο βουλευτής καλεί εκ νέου τον Μάλαμα και του αναφέρει για τη διαρροή που υπάρχει στη δράση τους». Το διάστημα που ακολούθησε μάλιστα, οι ελεγχόμενοι σταμάτησαν να χρησιμοποιούν καρτοτηλέφωνα για τις μεταξύ τους συνεννοήσεις και πραγματοποιούσαν τις μεταξύ τους επικοινωνίες μέσω –πιθανόν– της εφαρμογής Viber, που έως σήμερα δεν παρακολουθείται από την ΕΥΠ. «Κατά τη διάρκεια της έρευνάς μας διαπιστώθηκε ότι το κύκλωμα πλέον δεν χρησιμοποιεί τα καρτοτηλέφωνα για τον ορισμό των ραντεβού, αλλά πιθανόν την εφαρμογή Viber», επισημαίνεται στην αναφορά της ΕΥΠ.

Ο επιχειρηματίας Δημήτρης Μάλαμας δολοφονήθηκε τον Οκτώβριο του 2019 στο Χαϊδάρι λίγα μέτρα από τα γραφεία της εταιρείας εμπορίας καφέ που είχε στην ιδιοκτησία του. Διατηρούσε ισχυρά ερείσματα στην αστυνομία και φέρεται να μεσολαβούσε ούτως ώστε να παρέχει «κάλυψη» σε ιδιοκτήτες παράνομων καζίνο, οίκων ανοχής κ.ο.κ. Hταν στενός συνεργάτης με τον απόστρατο αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ. Σπύρο Παπαχρήστου, που και αυτός δολοφονήθηκε τον Μάιο του 2018 έξω από ταβέρνα στην Παλλήνη.

Οι «εισπράκτορες»

Στο σύστημα «καλύψεων» συμμετείχαν, σύμφωνα με την ΕΥΠ, 350 οίκοι ανοχής, 250 studio και 300 παράνομα καζίνο, με τον μηνιαίο τζίρο του κυκλώματος να υπολογίζεται σε 1 εκατ. ευρώ. Ως «εισπράκτορες» περιγράφονται 5 ιδιώτες, ιδιοκτήτες και οι ίδιοι οίκων ανοχής και παράνομων χαρτοπαικτικών λεσχών. Εισέπρατταν σε τακτά διαστήματα από επιχειρηματίες της «νύχτας» από 1.000 έως 7.000 ευρώ, διασφαλίζοντάς τους το ακαταδίωκτο. Με ποιον τρόπο; Παρέδιδαν τα χρήματα στον Δημήτρη Μάλαμα, ο οποίος με τη σειρά του «λάδωνε» απόστρατους και εν ενεργεία αστυνομικούς. Για παράδειγμα, ο ένας από τους «εισπράκτορες» φέρεται να διατηρούσε συνεργασία με αρχιφύλακα από τη Διεύθυνση Αμεσης Δράσης. Εργαζόταν συνήθως τις νυχτερινές ώρες και πραγματοποιούσε εφόδους σε οίκους ανοχής συλλαμβάνοντας όσες αλλοδαπές εκδιδόμενες δεν είχαν χαρτιά. Στη συνέχεια, εισέπραττε χρήματα από τους ιδιοκτήτες των οίκων ανοχής και απελευθέρωνε τις εκδιδόμενες «χωρίς να τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην αναφορά της ΕΥΠ.

Ετερος εισπράκτορας, ιδιοκτήτης και ο ίδιος παράνομου καζίνο στον Νέο Κόσμο, φέρεται να ενημερώνεται έγκαιρα για επικείμενο έλεγχο στο κατάστημά του και να προειδοποιεί τους υπαλλήλους του: «Να μαζέψουμε τα πράγματα... σφαίρα... ό,τι προλαβαίνουμε». Σύμφωνα με την ΕΥΠ, διατηρεί επαφές με αξιωματικούς της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πειραιά και του Τμήματος Ομονοίας, το οποίο αποκαλούν «αμαρτωλό».

Και δικηγόροι στο δίκτυο των «καλύψεων»

Από την έρευνα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών προέκυψε ότι στο δίκτυο των «καλύψεων» μετέχουν ακόμα δικηγόροι, καθώς επίσης άτομα με βαρύ παρελθόν σε υποθέσεις εκβιασμών. Οι πρώτοι, μέσω γνωριμιών τους στην Αστυνομία (Διεύθυνση Αλλοδαπών, Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος), παρεμβαίνουν για την αποφυλάκιση αλλοδαπών ιερόδουλων και μεσολαβούν ώστε να μην ελέγχονται από την αστυνομία οι εκδιδόμενες στην παραλιακή. Ακόμα, φέρονται να παρεμβαίνουν ώστε να μην απελαύνονται αλλοδαποί πελάτες τους.

Αναφορικά με τους δεύτερους, ιδιαίτερη αξία έχει αναφορά που κάνουν στη μετάθεση στη Μύκονο αξιωματικού του τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, ο οποίος θα μεσολαβήσει ώστε να «έχουν ό,τι θέλουν». Εις βάρος ενός εξ αυτών είχε γίνει τον Οκτώβριο του 2018 απόπειρα δολοφονίας έξω από τα γραφεία ναυτιλιακής εταιρείας στον Πειραιά.

Η ΕΥΠ αποδίδει, τέλος, κομβικό ρόλο σε απόστρατους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ., με τους οποίους οι δολοφονηθέντες Δημήτρης Μάλαμας και Σπύρος Παπαχρήστου είχαν τακτικές επαφές και συναντήσεις κατά τη διάρκεια της μυστικής έρευνας της ΕΥΠ. Στην αναφορά προς την προϊσταμένη της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, τα στελέχη της υπηρεσίας έχουν συμπεριλάβει αναφορές και φωτογραφίες από τις επίμαχες συναντήσεις, στις οποίες οι αστυνομικοί φέρονται –σύμφωνα με την ΕΥΠ– να παραλαμβάνουν φακέλους με χρήματα. Η μυστική έρευνα ολοκληρώθηκε το 2017 και ανετέθη στην Εισαγγελία Διαφθοράς η διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας. Τον Αύγουστο του 2018 ανετέθη στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων η απομαγνητοφώνηση των 90 CD με συνομιλίες, με τους «Αδιάφθορους», πάντως, να δηλώνουν αδυναμία να ολοκληρώσουν την επεξεργασία των CD εντός του χρονοδιαγράμματος που είχε ορίσει η εισαγγελία.

Aνωμοτί εξηγήσεις

Τη διαδικασία ολοκλήρωσε τελικά αρχές Μαρτίου 2020 η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και αυτές τις μέρες οι 28 εμπλεκόμενοι στην υπόθεση καλούνται να δώσουν ανωμοτί εξηγήσεις σε πταισματοδίκη, με την ιδιότητα των υπόπτων.

ΕΛ.ΑΣ: Διενέργεια Προκαταρκτικής Διοικητικής Εξέτασης

Με εντολή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας έχει διαταχθεί η διενέργεια Προκαταρκτικής Διοικητικής Εξέτασης σχετικά με όσα αναφέρονται σε πρόσφατα δημοσιεύματα περί εμπλοκής-συμμετοχής αστυνομικών σε κύκλωμα διαφθοράς.

Παράλληλα, έχει υποβληθεί έγγραφο αίτημα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να περιέλθουν στην αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας αντίγραφα της συναφούς ποινικής δικογραφίας.

Πηγή: kathimerini.gr