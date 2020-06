Κόσμος

Νέο “ράπισμα” από την Γαλλία για τις τουρκικές προκλήσεις

Η Γαλλία καταδικάζει τις τουρκικές ενέργειες στη Λιβύη, την παραβίαση των ελληνικών και κυπριακών δικαιωμάτων και την εργαλειοποίηση των προσφύγων.

Το Παρίσι επέκρινε τη συμφωνία μεταξύ της Άγκυρας και της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας της Λιβύης, τονίζοντας πως αυτή η συμφωνία απειλεί τα συμφέροντα των «συμμάχων μας και των μελών της ΕΕ της Κύπρου και της Ελλάδας».

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Υβ Λε Ντριάν κατήγγειλε επίσης τη συνεχή πίεση που ασκεί η Τουρκία στην ΕΕ αναφορικά με τους πρόσφυγες.

«Πέρα από την κατανόηση που μπορούμε να έχουμε για την παρουσία προσφύγων στην Τουρκία, δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι οι πρόσφυγες χρησιμεύουν ως μέσο πίεσης ή εργαλειοποίησης από την Τουρκία απέναντί μας».

Ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας, συνεχίζοντας στους υψηλούς τόνους που επικρατούν μεταξύ Παρισιού και Άγκυρας με επίκεντρο την Λιβύη ζήτησε από την ΕΕ να ενσκήψει «δίχως ταμπού» στο θέμα της σχέσης της με την Τουρκία.

«Η Γαλλία εκτιμά πως είναι απολύτως απαραίτητο να ανοίξει το ταχύτερο η ΕΕ μία συζήτηση σε βάθος, δίχως ταμπού, χωρίς αφέλεια όσον αφορά τις προοπτικές των μελλοντικών σχέσεων της ΕΕ με την Άγκυρα και πως θα πρέπει η ΕΕ να προασπισθεί σθεναρά τα δικά της συμφέροντα, διότι η ίδια έχει τα μέσα», δήλωσε ενώπιον του σώματος της Γερουσίας ο Γάλλος ΥΠΕΞ.

Τον Ιανουάριο του 2018 και σε μια πιο ειρηνική χρονική περίοδο, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε ήδη θέσει αυτό το ερώτημα στο τραπέζι, απορρίπτοντας επί της ουσίας την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ και προτείνοντας μια περισσότερο «εταιρική σχέση».

«Χρειαζόμαστε διευκρινίσεις σχετικά με τον ρόλο που σκοπεύει να διαδραματίσει η Τουρκία στη Λιβύη, όπου πιστεύω ότι γινόμαστε μάρτυρες μιας συριοποίησης», δήλωσε ο Λε Ντριάν, αναφερόμενος σε Σύρους μαχητές που η Άγκυρα μετακινεί στη Λιβύη.

Ανεβάζοντας τις διμερείς εντάσεις σε κλιμάκωση επί αρκετούς μήνες, ο Γάλλος πρόεδρος ανέβασε τους τόνους προχθές καταγγέλλοντας το «επικίνδυνο παιχνίδι» της Άγκυρας στη Λιβύη στο οποίο βλέπει μια νέα απόδειξη του «κλινικού θανάτου» του ΝΑΤΟ.

Ο Μακρόν εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι ένα στρατιωτικό συμβάν μεταξύ των δύο νατοϊκών συμμάχων Γαλλίας και Τουρκίας στη Μεσόγειο, προκάλεσε «τόσο χλιαρή καταδίκη» της τουρκικής συμπεριφοράς εντός της Συμμαχίας.

Το Παρίσι κατηγόρησε το τουρκικό ναυτικό για μια «εξαιρετικά επιθετική» συμπεριφορά εναντίον μίας από τις φρεγάτες του στη Μεσόγειο στις αρχές Ιουνίου.

«Η απολύτως σκανδαλώδης πλευρά έγκειται στο γεγονός ότι η φρεγάτα Courbet συμμετείχε σε ένα γυμνάσιο του ΝΑΤΟ και έπιασε την τουρκική φρεγάτα να παραβιάζει το εμπάργκο όπλων (σ.σ. που αφορά τη Λιβύη) που έχει αποφασιστεί από τα Ηνωμένα Έθνη», επέμεινε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών.

Η Γαλλία κατηγορεί επίσης την Τουρκία ότι εξοπλίζει μαζικά τις δυνάμεις της ΚΕΕ στην Τρίπολη, αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ, και ότι στήνει χιλιάδες μισθοφόρους στη στη Λιβύη από το θέατρο του συριακού πολέμου.

Η Άγκυρα κατηγορεί το Παρίσι ότι στηρίζει την αντιμαχόμενη πλευρά της κυβέρνησης της Τρίπολης, τον ισχυρό άνδρα της ανατολικής Λιβύης Χαλίφα Χάφταρ.

Ο Γάλλος διπλωμάτης εξέφρασε επίσης τη λύπη του για το γεγονός ότι η «ενίσχυση της επιρροπής» της Τουρκίας στη Λιβύη «έχει αποτέλεσμα ότι οι Ρώσοι ενισχύουν τη δική τους» παράλληλα με τον στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ και περιπλέκεται οποιαδήποτε προοπτική παύσης των εχθροπραξιών.