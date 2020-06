Πολιτική

Αποχώρησε ο Παπαγγελόπουλος από την Προανακριτική Επιτροπή

Ο πρώην αναπλ. υπουργός Δικαιοσύνης ολοκληρώνει εδώ την εξέτασή του. Προθεσμία έλαβε η ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης.

Αποχώρησε από την επιτροπή προανακριτικής εξέτασης ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος με τους συνηγόρους του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης και οι συνήγοροί του κατήγγειλαν ότι παραβιάστηκαν βασικά δικαιώματα του κ. Παπαγγελόπουλου, δεδομένου ότι η επιτροπή δεν αποδέχθηκε μια σειρά από αιτήματα που είχε υποβάλλει το προηγούμενο διάστημα, ανάμεσα στα οποία και η κατ' αντιπαράθεση εξέταση με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Παπαγγελόπουλος ολοκληρώνει εδώ την εξέτασή του, ενώ η ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης , με απόφαση της Ολομέλειας, έλαβε παράταση μέχρι τις 15 Ιουλίου. Η επόμενη συνεδρίαση ορίστηκε για την 15η Ιουλίου προκειμένου τα κόμματα να παραδώσουν τις πορισματικές τους θέσεις και αυτές στη συνέχεια να παραδοθούν στον πρόεδρο της Βουλής.

Πηγή της επιτροπής δηλώνει ότι «η αποδεικτική διαδικασία ολοκληρώθηκε σήμερα». Σε ερώτηση ωστόσο αν μπορεί παρόλα αυτά να κατατεθούν νέα αποδεικτικά στοιχεία για τις ερευνώμενες υποθέσεις, η ίδια πηγή διευκρινίζει ότι η γραμματεία της επιτροπής, στην περίπτωση που προσκομιστεί υλικό, δεν μπορεί να μην το παραλάβει. Αν κάτι τέτοιο συμβεί, τότε τα κόμματα θα ενημερωθούν προκειμένου να αποφασίσουν αν θα λάβουν υπόψη τους το νέο υλικό.

Σε δήλωσή του ο κ. Παπαγγελόπουλος αναφέρει:

"Στα καλοταϊσμένα παπαγαλάκια της ΝΔ διευκρινίζω :

Aποχώρησα για να μην νομιμοποιήσω την προαναγγελθείσα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο καθώς και από υπουργό της κυβέρνησης πολιτική μου δίωξη με ταυτόχρονη καταπάτηση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων μου.

Τρέμουν τις καταθέσεις μαρτύρων και δεν τους καλούν.

Θέλησαν να με φιμώσουν για να μην αποκαλύψω τις μαφιόζικες παρακρατικές μεθόδους."