Life

“Άγριες Μέλισσες”: αδιέξοδα, μηχανορραφίες και αποφάσεις που προκαλούν “εκρήξεις” (εικόνες)

Συνταρακτικές εξελίξεις στα νέα επεισόδια της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, οδηγούν σε ανατροπές σχεδίων και φέρνουν νέες ταραχές.

Μαγνητίζουν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών όσα διαδραματίζονται στην σειρά εποχής του ΑΝΤ1, που προβάλλεται από Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 22:45.

Πάρτε μια γεύση από τα επόμενα επεισόδια, για όσα συμβαίνουν στο Διαφάνι, με ένα διάλειμμα τεσσάρων μηνών και μία άφιξη, που θα προκαλέσει καινούρια πάθη...

Δευτέρα 29 Ιουνίου - Επεισόδιο 114

Ο Μιλτιάδης δεν παίρνει τις απαντήσεις που θέλει αλλά στο μυαλό του κυριαρχεί, πλέον, η σκέψη πως ο Μελέτης έχει σχέση με τον θάνατο του Γιάννου. Παράλληλα, η Ανέτ αποφασίζει να του πει όλη την αλήθεια, φέρνοντας τον Μιλτιάδη σε ακόμα χειρότερη κατάσταση. Την ίδια στιγμή στο σπίτι των Σεβαστών, επικρατεί μεγάλη αναστάτωση εξαιτίας της απόφασης της Πηνελόπης να τερματίσει τον γάμο της, όμως ο Δούκας βρίσκει μια λύση που θα κρατήσει τον Κλεομένη κοντά της. Ο Κυπραίος, με τη βοήθεια ενός άντρα από το ένοχο παρελθόν του, προσπαθεί να ρίξει στάχτη στα μάτια του Νέστορα. Θα καταφέρει να ξεγλιστρήσει κι αυτήν την φορά; Το ίδιο βράδυ, όλο το χωριό μαζεύεται στο καφενείο της Βιολέτας για να παρακολουθήσει μια παράσταση Καραγκιόζη ενώ ο Ιορδάνης και η Δρόσω ανακοινώνουν τους αρραβώνες τους. Ο Μελέτης παίρνει μια απόφαση που θα είναι καθοριστική για τις ζωές όλων, ενώ η Ασημίνα, νιώθοντας γι’ ακόμα μια φορά προδομένη από τις αδελφές της, αποφασίζει να τα τινάξει όλα στον αέρα.

Τρίτη 30 Ιουνίου - Επεισόδιο 115

Ο Ιορδάνης, σοκαρισμένος από τις αποκαλύψεις της Ασημίνας, ακυρώνει τον αρραβώνα και ζητάει από την Δρόσω να χωρίσουν. Ο Κυριάκος αποφασίζει να φύγει από το σπίτι, μαζεύει τα πράγματά του κι αποχαιρετά την Ουρανία. Την ίδια στιγμή, το Διαφάνι ζει στον παλμό των εκλογών. Ψηφίζει σύσσωμο κι εκλέγει κοινοτάρχη, ωστόσο, το εκλογικό αποτέλεσμα θ’ ανατραπεί με την υπόγεια παρέμβαση του Δούκα. Η Δρόσω, απελπισμένη με τη διάλυση του αρραβώνα, θα συναντηθεί με τη Μυρσίνη και την Ασημίνα και θα αναγκαστεί να αποδεχτεί τη σκληρή πρόταση της Μυρσίνης. Κι ενώ το σχέδιο του Δούκα δείχνει να πηγαίνει μια χαρά, ένα τηλέφωνο θα τα ανατρέψει όλα.

Τετάρτη 1 Ιουλίου - Επεισόδιο 116

Τέσσερις μήνες μετά, και η ζωή στο Διαφάνι κυλάει γι’ άλλους όμορφα, γι’ άλλους δύσκολα και γι’ άλλους βασανιστικά. H Δρόσω, μετά τη διάλυση του αρραβώνα της, συνεχίζει να ζει απομονωμένη μέχρι να φέρει το μωρό της στον κόσμο. Η Ελένη μοιράζει την καθημερινότητά της ανάμεσα στη Δρόσω και τον Κυπραίο ενώ ο Λάμπρος και η Θεοδοσία περιμένουν τα χαρτιά του διαζυγίου, για να λήξει κι επίσημα ο γάμος τους. Παράλληλα, ο Συνεταιρισμός δυναμώνει ενώ ο Δούκας αρχίζει να φοβάται την επιρροή του. Η Ανέτ με τη βοήθεια του Νέστορα και του Μιλτιάδη κάνει τα αδύνατα- δυνατά για να εντοπίσει τον Μελέτη ενώ η Πηνελόπη συνεχίζει να ζει εγκλωβισμένη σ’ έναν αδιέξοδο γάμο. Ο Νικηφόρος και η Μυρσίνη ανησυχούν για την ψυχική υγεία της Ασημίνας, η οποία δείχνει να βουλιάζει, μέρα με τη μέρα, χωρίς να μπορεί ούτε να φάει, ούτε να κοιμηθεί. Την ίδια ώρα, το μυστικό τους κινδυνεύει ν’ αποκαλυφθεί από έναν άντρα που καταφθάνει στο χωριό, αποφασισμένος να προκαλέσει προβλήματα.

Πέμπτη 2 Ιουλίου - Επεισόδιο 117

Η Μυρσίνη ανησυχεί για τον μυστηριώδη άντρα που βρήκε την Ασημίνα. Ο Σταμάτης Μαυρουδής, ο άντρας της Βιολέτας, επιστρέφει στο χωριό και θα δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση σε όλους. Πώς θα αντιδράσει ο Μιλτιάδης μόλις το μάθει; Η Ελένη απομακρύνεται από τον Θωμά, εκείνος όμως είναι αποφασισμένος να ανακαλύψει πού πηγαίνει κρυφά από όλους. Θα καταλάβει το μυστικό της; Ο Δούκας προσπαθεί να βρει έναν τρόπο για να σώσει το σχέδιο της βιομηχανικής ζώνης. Πώς θα αντιδράσει ο Νικηφόρος όταν έρθει αντιμέτωπος με τον Θεοτόκη μπροστά στον πατέρα του; Θ’ αποκαλυφθεί η εμπλοκή του στην αποκάλυψη της έκθεσης του καθηγητή; Η Θεοδοσία προσπαθεί να αποδεχτεί τον χωρισμό της με τον Λάμπρο, ενώ την ίδια στιγμή η Ουρανία παλεύει ν’ αποφασίσει αν θα δεχτεί πίσω τον Κυριάκο, που κάνει φιλότιμες προσπάθειες να την ξανακερδίσει. Η Πηνελόπη κατηγορεί την Ανέτ για την εξαφάνιση του Μελέτη όταν συμβαίνει κάτι αναπάντεχο…