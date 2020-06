Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΠΟΥ: ανησυχία από την αύξηση κρουσμάτων στην Ευρώπη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανατροπή στην πτωτική φορά του δείκτη των νένων κρουσμάτων, προκαλεί προβληματισμό στις υγειονομικές Αρχές.

Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων του κορονοϊού παρουσιάζει ξανά αύξηση στην Ευρώπη, προειδοποίησε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), ο οποίος έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τα συστήματα υγείας των χωρών, τα οποία ήδη δέχονται πιέσεις, σε περίπτωση που δεν τεθεί υπό έλεγχο η κατάσταση.

“Την προηγούμενη εβδομάδα παρατηρήθηκε στην Ευρώπη αύξηση του εβδομαδιαίου αριθμού των νέων κρουσμάτων για πρώτη φορά εδώ και μήνες (…) 30 χώρες είδαν να αυξάνεται ο αριθμός των νέων κρουσμάτων στη διάρκεια των δύο τελευταίων εβδομάδων”, επεσήμανε ο διευθυντής του ΠΟΥ αρμόδιος για την Ευρώπη Χανς Κλούγκε στη διάρκεια διαδικτυακής συνέντευξης Τύπου από την Κοπεγχάγη.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, στην Ευρώπη καταγράφονται καθημερινά σχεδόν 20.000 νέα κρούσματα και περισσότεροι από 700 θάνατοι.

Αύξηση χρηματοδότησης από Γαλλία και Γερμανία

Στο μεταξύ, Παρίσι και Βερολίνο εξέφρασαν σήμερα τη στήριξή τους προς τον ΠΟΥ στη μάχη του κατά της επιδημίας covid-19, με τη Γερμανία να ανακοινώσει ότι θα συνεισφέρει περίπου μισό δισεκατομμύριο ευρώ στον οργανισμό φέτος.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεεσούς, που συμμετείχε σε συνέντευξη Τύπου από τη Γενεύη, δήλωσε ότι ο οργανισμός, που δέχεται σφοδρές επικρίσεις από τις ΗΠΑ για τον τρόπο που διαχειρίζεται την πανδημία, λαμβάνει όση πολιτική και οικονομική στήριξη χρειάζεται.

Περισσότεροι από 9,44 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν μολυνθεί από τον κορονοϊό και 481.672 έχουν πεθάνει, σύμφωνα με απολογισμό του Reuters.