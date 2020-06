Κοινωνία

Παιδί πνίγηκε σε πισίνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρήνος στην Αίγινα για τον τραγικό χαμό του μαθητή.

(εικόνα αρχείου)

Θρήνος στην Αίγινα από τον τραγικό θάνατο ενός 15χρονου παιδιού που πνίγηκε σε πισίνα σπιτιού στην περιοχή της Πολίτισσας στον Μεσαγρό.

Το τραγικό γεγονός σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης και έγινε γνωστό το απόγευμα κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του νησιού του Σαρωνικού.

Σύμφωνα με τα όσα είπε ένας δημοτικός σύμβουλος στο σημείο του τραγικού συμβάντος έφτασε η αστυνομία καθώς και το ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας που έφτασε στον Μεσαγρό μετά από εννέα λεπτά μεταφέροντας και γιατρό, όμως δυστυχώς δεν πρόλαβαν.

Πηγή: aeginaportal.gr