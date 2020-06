Ο καιρός για τους αγρότες

Καιρός

Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται την Παρασκευή. Οδηγίες από ειδικούς για τους καλλιεργητές.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός την Παρασκευή, στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και τη βόρεια Κρήτη. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα επανέλθει στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Ο καιρός την Παρασκευή σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας, ενημερώνει τους καλλιεργητές για την ευδεμίδα στο αμπέλι. Το δίκτυο των φερομονικών παγίδων της υπηρεσίας μας, ανά νομό, έχει ως εξής:

Ν. Καβάλας: Ελευθερές, Ελαιοχώρι, Μυρτόφυτο, Φωλιά, Κάριανη, Ορφάνι, Κοκκινοχώρι, Ποδοχώρι, Πλατανότοπος

Ν. Δράμας: Μικροχώρι, Φωτολίβος, Καλή Βρύση, Καλλίφυτος

Ν. Ξάνθης: Άβδηρα, Μάνδρα-Βελόνη

Ν. Σερρών: Άμπελοι, Τριανταφυλλιά

Με βάση τα στοιχεία που παρέχει το δίκτυο φερομονικών παγίδων, η πτήση της δεύτερης γενιάς του εντόμου ξεκίνησε στις πρώιμες και μεσοπρώιμες περιοχές με χαμηλό αριθμό συλλήψεων, ενώ επίκειται η έναρξη και στις όψιμες περιοχές, τις επόμενες ημέρες.

Σημειώνεται ότι λόγω της ιδιαίτερης γεωμορφολογίας των περιοχών κάθε αμπελουργικής ζώνης, η έναρξη πτήσεων της δεύτερης γενιάς δεν είναι ταυτόχρονη σε όλες τις περιοχές και μπορεί να υπάρξει χρονική διαφοροποίηση ανά περιοχές. Οι αμπελουργοί καλό είναι να ελέγχουν τα πρέμνα τους για την παρουσία αυγών, ιδιαίτερα στην περίπτωση όπου βρίσκονται μακριά από το δίκτυο παγίδων. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην αντιμετώπιση της ευδεμίδας αυτή την περίοδο, διότι οι ζημιές που προκαλούνται από αυτή τη γενιά είναι σημαντικές, ιδίως στα επιτραπέζια σταφύλια.

Τονίζεται ότι οι ψεκασμοί πρέπει να είναι επιμελημένοι και να επιτυγχάνουν καλή διαβροχή των ραγών, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της ταχείας ανάπτυξης. Ενώ όταν χρησιμοποιούνται εντομοκτόνα επαφής θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι καιρικές προγνώσεις, ώστε όταν αναμένονται βροχοπτώσεις να μη πραγματοποιούνται ψεκασμοί καθώς τα εντομοκτόνα επαφής συχνά εκπλύνονται από την βροχή. Για την επιτυχή καταπολέμηση της ευδεμίδας θα πρέπει να υπάρξει επανάληψη των ψεκασμών, η οποία θα λαμβάνει υπόψη την εξέλιξη της πτήσης του εντόμου, την ένταση προσβολής του αμπελώνα αλλά και την κατεύθυνση της παραγωγής (επιτραπέζιο ή οινοποιήσιμο αμπέλι). Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: