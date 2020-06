Κοινωνία

Ποινή 300 ευρώ για χρέος 1,2 εκατ. ευρώ

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο, ωστόσο του αναγνώρισε ελαφρυντικά.

Με χρηματική ποινή ύψους 300 ευρώ για οφειλή ασφαλιστικών εισφορών που υπολογίζεται σε 1,2 εκατ. ευρώ, καταδικάστηκε ο πρώην πρόεδρος του ΟΑΣΘ, Χρήστος Στεφανίδης.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο αναγνωρίζοντας τρία ελαφρυντικά, ενώ σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση τριών ετών, από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Όπως μεταδίδει το grtimes.gr, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο επέβαλε στον κατηγορούμενο χρηματική ποινή 60 ημερήσιων μονάδων, προς 5 ευρώ/ημέρα. Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 300 ευρώ ( με την προσαύξηση 101% φτάνει σε 630 ευρώ), το οποίο υποχρεώνεται να καταβάλει ύστερα από τρεις μήνες, καθώς πήρε ανάλογη προθεσμία για την έναρξη της καταβολής.

Κατά την απολογία του, ο πρώην πρόεδρος του ΟΑΣΘ ισχυρίστηκε ότι ο Οργανισμός δεν κατέβαλε τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων επειδή περίμενε να καταβληθούν τα χρήματα που του όφειλε το ελληνικό δημόσιο. Μέρος αυτών των χρημάτων επρόκειτο να διατεθούν προς τα ασφαλιστικά ταμεία.