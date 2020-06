Πολιτική

Μητσοτάκης: Έμφαση στα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού στο Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο για τα «Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Εργασιακό Περιβάλλον».

«Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και στα δικαιώματα», ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τον χαιρετισμό του στο Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο για τα «Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Εργασιακό Περιβάλλον» που συνδιοργάνωσαν οι Γενικές Γραμματείες Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

«Ως φιλελεύθερος πολιτικός πιστεύω στην ίση πρόσβαση στις ευκαιρίες για όλους», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να συμπληρώσει ότι «στον πολιτισμό μας δεν έχουν θέση οι διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής, γλώσσας, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου».

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «ο αγώνας για ισότητα στη διαφορετικότητα είναι αγώνας για κοινωνική ισότητα και ευημερία», προσθέτοντας πως γνωρίζει ότι οι πρωτοπόρες σκέψεις, όσο αναγκαίες κι αν είναι, συναντούν αντιστάσεις. «Οι κοινωνίες, άλλωστε, μοιάζουν, συχνά, με μεγάλους συρμούς, που απαιτούν δεξιοτεχνία στις στροφές, ώστε να παραμένουν ενιαίοι στις ράγες τους», σημείωσε υπογραμμίζοντας τη σημασία οι μεταρρυθμίσεις στη χώρα να συνεχιστούν με πολύ προσοχή ώστε «καμία υπερβολή να μην αμφισβητεί την συνοχή και με ευαισθησία, ώστε τα δικαιώματα να κατακτούν την ουσία χωρίς να εξαντλούνται στη διαδικασία. Αλλά και με επιμονή. Ώστε αυτά να διευρύνουν την εμβέλειά τους, εμβαθύνοντας και την ποιότητά τους».

Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τις επιχειρήσεις να αναλάβουν ανάλογες ευθύνες, τονίζοντας τη σημασία του «συμπεριληπτικου εργοδότη». Είναι ακριβώς οι εργοδότες που έχουν αντιληφθεί πως «η επιτυχία κρύβεται όχι στους διαχωρισμούς αλλά στις δημιουργικές συνθέσεις. Αυτές αποτελούν τις επιχειρήσεις του 21ου αιώνα». Μια ατμόσφαιρα ισότητας και αλληλοσεβασμού στην κοινωνική και οικονομική ζωή ενός τόπου τον καθιστά ελκυστικό και μπορεί να βοηθήσει και στην αναστροφή του brain drain. Ανακοίνωσε δε την υποστήριξή του στην καθιέρωση θέσης Υπευθύνου στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο για την παρακολούθηση τήρησης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο εργασιακό περιβάλλον δηλώνοντας έτοιμος να συμβάλλει στην διαμόρφωση μιας πρότασης με έμφαση στα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.