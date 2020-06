Υγεία - Περιβάλλον

Χατζηδάκης από τον Σχινιά: Αναβαθμίζουμε τις προστατευόμενες περιοχές (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δεσμεύσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά την επίσκεψή του στο Εθνικό Πάρκο.

«Αναβαθμίζουμε με έργα τις προστατευόμενες περιοχές, που είναι ο φυσικός πλούτος της χώρας μας», δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, ύστερα από επίσκεψη του στην περιοχή Natura, στο Εθνικό Πάρκο του Σχινιά-Μαραθώνα, προαναγγέλλοντας, μάλιστα σημαντικές βελτιωτικές βελτιώσεις.

Όπως διαπιστώθηκε, η εικόνα στο Εθνικό Πάρκο του Σχινιά - Μαραθώνα ήταν ανάμικτη, καθώς η παραθαλάσσια όαση πρασίνου της Αττικής, σε ορισμένα σημεία, εμφάνιζε εικόνα μη αρμόζουσα σε Natura, παρά τις προσπάθειες της διοίκησης του Φορέα Διαχείρισης, λόγω των προβλημάτων του μέχρι πρότινος θεσμικού πλαισίου.

Ο Υπουργός, αφού συνεχάρη τους υπαλλήλους και τον πρόεδρο του Φορέα, Γιώργο Λυριτζή, για τις προσωπικές, καθημερινές τους προσπάθειες, εξήγησε το νέο θεσμικό πλαίσιο και τις δυνατότητες του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) που θεσπίστηκε στον πρόσφατο περιβαλλοντικό νόμο, ώστε η εικόνα του Πάρκου να βελτιωθεί σημαντικά.

Συγκεκριμένα, ο κ. Χατζηδάκης δεσμεύθηκε ότι ο νέος Φορέας θα επιδιώξει να δημιουργηθεί ένας νέος περιφερειακός δρόμος που θα εξυπηρετεί τους κατοίκους του πλησιέστερου οικισμού (Δικαστικά), για να μη γίνεται χρήση του δρόμου που οδηγεί στη παραλία.

Επίσης δεσμεύτηκε, να αξιοποιηθεί ο χώρος στάθμευσης του Κωπηλατοδρομίου από τους επισκέπτες της παραλίας, ώστε να μη φτάνουν έως εκεί με τα οχήματά τους, καθώς επίσης και να ενισχυθεί η συνεργασία με τη Πυροσβεστική, αλλά κυρίως να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με το σύστημα πυρόσβεσης που είχε παραγγελθεί από την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά δεν λειτουργεί.

Τέλος, ο κ. Χατζηδάκης δεσμεύτηκε για την αναβάθμιση των σχέσεων με τον Δήμο, με την περιφέρεια και την ΕΤΑΔ, η οποία έχει στην ευθύνη της το Κωπηλατοδρόμιο, καθώς είναι προς όφελος όλων η προστασία του Πάρκου και της βιοποικιλότητας.