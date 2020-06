Πολιτική

Παππάς: αναλαμβάνω την ευθύνη για τα λάθη μου

Τι είπε στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ για τον σάλο που πυροδότησε το ντοκουμέντο με τον επιχειρηματία Μιωνή.

Στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, ο τομεάρχης Οικονομίας της Κ.Ο. του κόμμαατος, Νίκος Παππάς ζήτησε τον λόγο αμέσως μετά τον Πρόεδρο Αλέξη Τσίπρα και μεταξύ άλλων είπε σχετικά με την πολιτική θύελλα που έχει προκαλέσει το ντοκουμέντο με τον επιχειρηματία Μιωνή:

«Θέλω ευθύς εξαρχής να τοποθετηθώ αναλαμβάνοντας την ευθύνη και να κάνω την αυτοκριτική μου για σημεία της παρανόμως κτηθείσας συνομιλίας που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Είναι προφανές ότι όσα ειπώθηκαν δεν είχαν να κάνουν με τις αυθεντικές πεποιθήσεις μου, αλλά ειπώθηκαν απέναντι σε έναν άνθρωπο σε παραλήρημα που προσπαθούσα να καθησυχάσω.

Ωστόσο λάθη ύφους και ουσίας, έδωσαν αφορμή για επιθέσεις εναντίον μας. Και αναλαμβάνω γι’ αυτό την ευθύνη».