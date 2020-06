Κοινωνία

Φωτιά στα Κύθηρα

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Σε εξέλιξη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιάς στα Κύθηρα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία η φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Νικόλαος.

Όπως έγινε γνωστό για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο.