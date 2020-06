Οικονομία

Οι υποψήφιοι για την προεδρία του Eurogroup

Τρεις είναι οι υποψήφιοι για τη διαδοχή του Μάριο Σεντένο, στην προεδρία του Eurogroup τα επόμενα 2,5 χρόνια.

Της Μαρίας Αρώνη

Οι υπουργοί οικονομικών της Ισπανίας, του Λουξεμβούργου και της Ιρλανδίας είναι οι τρεις υποψήφιοι για τη διαδοχή του Πορτογάλου, Μάριο Σεντένο, στην προεδρία του Eurogroup τα επόμενα 2,5 χρόνια.

Η Ισπανίδα υπουργός οικονομικών, Νάντια Καλβίνιο, 51 ετών, πρώην ανώτερη αξιωματούχος της ΕΕ, ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της σήμερα το πρωί. Αν εκλεγεί Πρόεδρος, θα είναι η πρώτη γυναίκα επικεφαλής του Eurogroup.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάνσεθ έγραψε στο Twitter: Θα ήταν τιμή για την ισπανική κυβέρνηση.. για την Νάντια Καλβίνιο να αναλάβει την προεδρία του Eurogroup, του βασικού οργάνου συνεργασίας και ανοικοδόμησης για μια ισχυρότερη και ενωμένη Ευρώπη. Για πρώτη φορά, η Ισπανία και μια γυναίκα θα ηγηθούν αυτού του θεσμού».

Η Νάντια Καλβίνιο είχε διατελέσει διευθύντρια στη διεύθυνση προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγκατέλειψε το πόστο της στις Βρυξέλλες για να εισέλθει στην πρώτη κυβέρνηση του Πέδρο Σάνσεθ τον Ιούνιο του 2018.

Η Νάντια Καλβίνο θεωρείται «φαβορί» για την προεδρία του Eurogroup, καθώς φαίνεται να έχει τη στήριξη των χωρών του Νότου, μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας, αλλά και της Γερμανίας.

Ο Ιρλανδός υπουργός Οικονομικών, Πασκάλ Ντόνοε, 45 ετών , εμφανίζεται ως συντηριτικός – φιλελεύθερος, είναι ο μακροβιότερος υπουργός οικονομικών αυτή τη στιγμή στην ΕΕ και στην ευρωζώνη. Ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του λίγες ώρες μετά από αυτή της Ισπανίδας ομολόγου του.

«Ο πρόεδρος του Eurogroup έχει να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην πολιτική απάντηση στα κύρια οικονομικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής επίπτωσης της πανδημίας Covid-19», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Π. Ντόνοχε στην ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του. «Η Ιρλανδία ήταν πάντα χώρα γεφυροποιός. Αν εκλεγώ θα εργαστώ για να καθορίσω έναν κοινό δρόμο για την ανάκαμψη της Ευρώπης, την ενίσχυση της οικονομίας της ευρωζώνης και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης για όλα τα κράτη-μέλη», πρόσθεσε.

Ο Λουξεμβούργιος, Πιερ Γκραμένια, 62 ετών, ανήκει στην πολιτική ομάδα των «Φιλελευθέρων», ανακοίνωσε τρίτος την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup.

Σε ανακοίνωσή του, ο Πιερ Γκραμένια υπόσχεται, να συσπειρώσει όλους τους ομολόγους του και να τους ενώσει. Έχει, ωστόσο, λιγότερες πιθανότητες να εκλεγεί, καθώς ο πρώην υπουργός οικονομικών και πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, είχε την προεδρία του Eurogroup από το 2003 ως το 2014.

Οι διεκδικητές της προεδρίας του Eurogroup είχαν διορία ως σήμερα να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους στον απερχόμενο πρόεδρο Μάριο Σεντένο. αΗ Η απόφαση θα ληφθεί στις 9 Ιουλίου.

«Η διορία υποβολής υποψηφιοτήτων για την προεδρία του Eurogroup έληξε. Η Νάντια Καλβίνιο, ο Πασκαλ Ντόλοε και ο Πιερ Γκραμένια υπέβαλαν τις υποψηφιότητές τους. Χαιρετίζω την πρωτοβουλία τους. Οι άριστες υποψηφιότητες δείχνουν τη σημασία του Eurogroup στη διασφάλιση της σταθερότητας και της ευημερίας στην ευρωζώνη», αναφέρει σε μήνυμά του στο Twitter o απερχόμενος πρόεδρος της Ευρωοομάδας, Μάριο Σεντένο.