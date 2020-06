Πολιτική

Μητσοτάκης - Μακρόν συζήτησαν για τις τουρκικές προκλήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν οι ηγέτες Ελλάδας και Γαλλίας το απόγευμα της Πέμπτης.

O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε το απόγευμα της Πέμπτης τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Emmanuel Macron.

Στη συνομιλία, η οποία διήρκεσε πάνω από μισή ώρα, συζητήθηκαν οι Ελληνογαλλικές σχέσεις, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και η προετοιμασία του επόμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17 και 18 Ιουλίου.

Το πρωί, ο κ. Μητσοτάκης ειχε τηλεδιάσεκψη με τον Σαρλ Μσέλ, στον οποίο έθεσε και πάλι το ζήτημα των τουρκικών προκλήσεων στην ανατολική Μεσόγειο, καλώντας την ΕΕ να πάρει θέση για τα σύνορα της και τα συμφέροντα των κρατών-μελών της.

επικριτικός για την στάση της Τουρκίας στην Λιβύη και για την γενικότερη τακτική των προκλήσεων της Άγκυρας, ήταν ο Γάλλος Υπ. Εξωτερικών. Νωρίτερα,, ήταν ο Γάλλος Υπ. Εξωτερικών.