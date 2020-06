Πολιτική

Ακσόι: Η Ελλάδα κάνει “συμμαχίες κακών” με Γαλλία και ΕΕ

Συνεχίζουν να προκαλούν οι Τούρκοι, με τη σκυτάλη να παίρνει ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.

Συνεχίζουν να προκαλούν οι Τούρκοι, με τη σκυτάλη να παίρνει ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Χαμί Ακσόι που προέβη σε νέο παραλήρημα κλιμακώνοντας την πολεμική ρητορική της Άγκυρας εις βάρος της Αθήνας.

Χωρίς να κατονομάσει τις χώρες που συναποτελούν την θεωρούμενη από την Τουρκία «συμμαχία του κακού», ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών «φωτογράφισε» την Γαλλία, την Κύπρο, το Ισραήλ, την Αίγυπτο και όλες εκείνες τις χώρες που θεωρούν ότι η επεκτατική πολιτική της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να ανακοπεί.

«Οι προσπάθειες δημιουργίας συμμαχιών του κακού εναντίον της Τουρκίας και η εκμετάλλευση της ΕΕ δεν θα βοηθήσουν την Ελλάδα» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χαμί Ακσόι και αφορμή για τις δηλώσεις του ήταν η τοποθέτηση που έκανε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας την Τετάρτη από τις Καστανιές. «Η Τουρκία εμμένει στην υπονόμευση της ασφάλειας και της σταθερότητας, καθώς και της ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο» και «έχει προκαλέσει προβλήματα σε όλους τους γείτονές της» είπε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών έχοντας δίπλα του τον Ζοζέπ Μπορέλ, ύπατο εκπρόσωπο της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, σε μια δήλωση που έγινε στην αγγλική γλώσσα και έλαβε ευρεία δημοσιότητα μέσα από διεθνή πρακτορεία όπως το Reuters, το Associated Press και το Euronews.

«Οι δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών Δένδια για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, είναι εντελώς αποκομμένες από την πραγματικότητα. Η Ελλάδα, μαζί με την Κύπρο πρέπει να ξυπνήσουν τώρα από το όνειρο ότι μπορούν να φυλακίσουν την Τουρκία στις δικές της ακτές καθώς και ότι αυτό είναι σε συμφωνία με το διεθνές δίκαιο» δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ωστόσο, το Παρίσι επέκρινε τη συμφωνία μεταξύ της Άγκυρας και της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας της Λιβύης, τονίζοντας πως αυτή η συμφωνία απειλεί τα συμφέροντα των «συμμάχων μας και των μελών της ΕΕ της Κύπρου και της Ελλάδας». Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Υβ Λε Ντριάν κατήγγειλε επίσης τη συνεχή πίεση που ασκεί η Τουρκία στην ΕΕ αναφορικά με τους πρόσφυγες.

«Πέρα από την κατανόηση που μπορούμε να έχουμε για την παρουσία προσφύγων στην Τουρκία, δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι οι πρόσφυγες χρησιμεύουν ως μέσο πίεσης ή εργαλειοποίησης από την Τουρκία απέναντί μας», ανέφερε.

Ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας, συνεχίζοντας στους υψηλούς τόνους που επικρατούν μεταξύ Παρισιού και Άγκυρας με επίκεντρο την Λιβύη ζήτησε από την ΕΕ να ενσκήψει «δίχως ταμπού» στο θέμα της σχέσης της με την Τουρκία.

«Η Γαλλία εκτιμά πως είναι απολύτως απαραίτητο να ανοίξει το ταχύτερο η ΕΕ μία συζήτηση σε βάθος, δίχως ταμπού, χωρίς αφέλεια όσον αφορά τις προοπτικές των μελλοντικών σχέσεων της ΕΕ με την Άγκυρα και πως θα πρέπει η ΕΕ να προασπισθεί σθεναρά τα δικά της συμφέροντα, διότι η ίδια έχει τα μέσα», δήλωσε ενώπιον του σώματος της Γερουσίας ο Γάλλος ΥΠΕΞ.