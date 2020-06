Πολιτισμός

Τροχάδην για την ταινία “Καποδίστριας” του Γιάννη Σμαραγδή

Δρομολογείται η πολυαναμενόμενη, συμφιλιωτική και αισιόδοξη ταινία του μεγάλου σκηνοθέτη.

Ο δημοφιλής Έλληνας σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής, πιστός στο πνεύμα των ταινιών που έχει δημιουργήσει μέχρι τώρα όπως «Καλή σου νύχτα, κυρ Αλέξανδρε» (Παπαδιαμάντης), Καβάφης, El Greco, Ο Θεός Αγαπάει το Χαβιάρι (για τον ευεργέτη Ιωάννη Βαρβάκη) και η πολυβραβευμένη διεθνώς ταινία Καζαντζάκης, οι οποίες έχουν ως άξονα το ελληνικό αίσθημα και το παλίμψηστο του Ελληνικού πολιτισμού, προετοιμάζει με ταχείς ρυθμούς την ταινία ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ.

Μια ταινία συμφιλιωτική και αισιόδοξη που θα ορά ευεργετικά προς το μέλλον με την επιθυμία πως θα είναι έτοιμη να προβληθεί στην επέτειο των 200 χρόνων από την εθνεγερσία των προγόνων μας και την ελπίδα ότι θα είναι αληθινά χρήσιμη για τις ψυχές των Ελλήνων, αναδεικνύοντας το μεγαλείο του μεγάλου Έλληνα και πατριώτη Ιωάννη Καποδίστρια.

Εν όψει των μελλοντικών γυρισμάτων στην Ελλάδα, επισκέφτηκε τους χώρους όπου θα πραγματοποιηθούν γυρίσματα στο Ναύπλιο, στην Κέρκυρα, την Αίγινα, την Ύδρα, τη Μάνη. Πρόσφατα επισκέφθηκε το Ναύπλιο για δεύτερη φορά, αφού πριν από λίγους μήνες ο δήμαρχος Ναυπλίου εν αναμονή των γυρισμάτων της ταινίας ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, τον βράβευσε!!!

Το ενθαρρυντικό και αισιόδοξο είναι ότι σε όλες τις περιοχές που εμφανίστηκε ο σκηνοθέτης για την προεργασία της ταινίας ανιχνεύοντας τους χώρους των γυρισμάτων, γνώρισε αποθεωτική υποδοχή τόσο από τις τοπικές Αρχές όσο και από τους απλούς ανθρώπους που του μετέφεραν με ιδιαίτερη θέρμη την αισιόδοξη αναμονή τους για την ταινία, η οποία πριν καν γυριστεί, εισπράττει ενθουσιώδεις χαρακτηρισμούς.

(Πορτραίτο του Ιωάννη Καποδίστρια από τον ζωγράφο Σάββα Γεωργιάδη)

Στην πρόσφατη συνάντηση του δημοφιλούς και πολυβραβευμένου σκηνοθέτη με τον Δήμαρχο Ναυπλιέων Δημήτρη Κωστούρο, ήταν παρών και ο Επίτιμος Πρόξενος της Ρωσίας στο Ναύπλιο Κωνσταντίνος Δέδες. Συζητήθηκαν οι τρόποι που μπορεί να συμβάλλει ο Δήμος στα γυρίσματα της ταινίας στην πόλη του Ναυπλίου, όπου κατέχει ξεχωριστή θέση στην ταινία.

Μετά τη θερμή συνάντηση, ο Γιάννης Σμαραγδής δήλωσε στα ΜΜΕ: «Ο λόγος της επίσκεψής μου είναι η μέλλουσα ταινία ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ. Θέλω να σας πω ότι μέσα στο τελευταίο διάστημα είναι η δεύτερη φορά που συναντιέμαι με τον Δήμαρχο Ναυπλιέων και είμαι περιχαρής γι’ αυτό, διότι και την πρώτη φορά που μου έκανε την τιμή στο Διεθνές Φεστιβάλ που διοργανώνεται εδώ να με βραβεύσει, αλλά και τώρα διαισθάνομαι έναν άνθρωπο ο οποίος είναι του ιδίου αισθήματος, με την ίδια αγάπη για ό,τι μας γέννησε, την πατρίδα μας, τον Ελληνισμό αλλά και τον Καποδίστρια που μας πλούτισε με το ήθος του και το θεμελιώδες έργο του στις απαρχές της Ελεύθερης Ελλάδος.

Εμείς επιθυμούμε να κάνουμε μια ταινία συμφιλιωτική και αισιόδοξη. Διότι ένας λαός όπως είμαστε εμείς που έχει τριπλό πολιτισμό, η μοναδική χώρα στον κόσμο που το έχει επιτύχει, έχουμε ευθύνες για το μέλλον μας. Και το μέλλον το δικό μας, του Ελληνισμού και των παιδιών μας είναι να συμφιλιωθούμε. Είναι να φύγουμε από τους διχασμούς. Ο Καποδίστριας είναι το μοναδικό πρόσωπο που μπορεί, αν τον ακολουθήσουμε, να μας οδηγήσει στα ανώτερα και υψηλότερα φρονήματα των Ελλήνων από τότε που υπάρχει Ελληνισμός και πολιτισμός».

Στην ερώτηση «Πότε μπορούμε να περιμένουμε ολοκληρωμένο το αποτέλεσμα;» δήλωσε: «Αυτή τη στιγμή είμαστε στην αναζήτηση των κεφαλαίων για την ολοκλήρωση του προϋπολογισμού της ταινίας. Ο εγκλεισμός λόγω του κορωνοϊού, όπως παντού, μας πήγε πίσω όμως πιστεύω ότι θα αρχίσουμε τα γυρίσματα περί τα τέλη του φθινοπώρου από την Ελλάδα και θα ακολουθήσουν τα γυρίσματα στη Ρωσία και την Ελβετία, ώστε στο τέλος του ’21 να είναι έτοιμη η ταινία. Υπολογίζουμε να γίνουν τρεις πρεμιέρες συγχρόνως: στην Ελλάδα, στη Μόσχα και στη Γενεύη της Ελβετίας».

(Ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτρης Κωστούρος με τον σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή - Άδεια χρήσης Φωτό/Video Γιώργος Ρασσιάς)

(Κατά την συνάντησή τους, ο Επίτιμος Πρόξενος της Ρωσίας στο Ναύπλιο Κωνσταντίνος Δέδες, ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτρης Κωστούρος και ο σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής - Άδεια χρήσης Φωτό/Video Γιώργος Ρασσιάς)

(Από την βράβευση του σκηνοθέτη στο Φεστιβάλ Γέφυρες. Από αριστερά: Ιδρύτρια του Φεστιβάλ Πέτρα Τερζή, Γιάννης Σμαραγδής, Δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτρης Κωστούρος)

Συνάντηση με την Δήμαρχο Κέρκυρας, Μερόπη Υδραίου

Ο σκηνοθέτης κατά την επίσκεψή του στην Κέρκυρα, στο γενέθλιο νησί του Καποδίστρια, συναντήθηκε με τη Δήμαρχο Κερκύρας Μερόπη Υδραίου, η οποία ενθουσιωδώς δήλωσε: «Υπάρχουν άνθρωποι, που είναι χαρά και τιμή να τους υποδεχόμαστε στην πόλη μας, όπως είναι ο σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής», τόνισε η Δήμαρχος.

«Ο Δήμος μας θέλει να προσελκύσει ποιοτικές κινηματογραφικές παραγωγές, όπως αυτή για τον Ιωάννη Καποδίστρια, από τη συζήτηση διαπίστωσα ότι ο σκηνοθέτης, έχει ασχοληθεί σε βάθος και επί πολύ καιρό με τον Καποδίστρια, το αναμενόμενο αποτέλεσμα, είμαι σίγουρη ότι θα είναι εξαιρετικό».

(Η Δήμαρχος Κερκύρας Μερόπη Υδραίου με τον σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή)

Η αγαθή Τέχνη πάντα ενώνειθ

Ο σκηνοθέτης στο ταξίδι του προς την Κέρκυρα, πάνω στο φέρι μποτ, συναντήθηκε τυχαία με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στέφανο Γκίκα και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκο Αυλωνίτη.

Επειδή η αγαθή τέχνη πάντα ενώνει και ποτέ δε διχάζει, η συνάντηση έγινε σε θερμό και απόλυτα συναινετικό κλίμα όπως άλλωστε είναι φανερό από τις αναρτήσεις και των δυο βουλευτών στο διαδίκτυο. Ο βουλευτής της ΝΔ Στέφανος Γκίκας έγραψε: «Εξαιρετική τύχη είχαμε απόψε με τον συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκο Αυλωνίτη να συζητήσουμε με τον κορυφαίο μας σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή, στο δρόμο της επιστροφής μας στην Κέρκυρα.

Ο Γιάννης Σμαραγδής την περίοδο αυτή προετοιμάζει την ταινία για τον κορυφαίο Έλληνα πολιτικό της νεότερης Ελληνικής Ιστορίας, τον Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια.

Απόλυτη η συναίνεση για την μεγάλη φυσιογνωμία του Κυβερνήτη και το ανεξίτηλο αποτύπωμα που άφησε στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή ιστορία.

Ο Γιάννης Σμαραγδής ασχολείται σε βάθος επί πολύ καιρό με τον Κυβερνήτη και μας εξέπληξε με τις λεπτομέρειες και τις γνώσεις του.

Ανυπομονούμε να δούμε την ταινία!!»

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκος Αυλωνίτης έγραψε: «Μια τυχαία συνάντηση στο πλοίο από Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα εμού και του συνάδελφου βουλευτή Στέφανου Γκίκα με τον σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή, εξελίχθηκε σε μια εξαιρετική συζήτηση σχετικά με την ταινία που ετοιμάζει (και) στη Κέρκυρα σχετικά με την ζωή του Ιωάννη Καποδίστρια. Διαπίστωσα ότι ο πασίγνωστος και πολυβραβευμένος σκηνοθέτης μας είναι εξαιρετικός συνομιλητής, ευχάριστος στη παρέα αλλά και βαθύς γνώστης της ιστορικής πορείας του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Ευνόητη ήταν από πλευράς μας η χαρά της γνωριμίας αλλά κυρίως η χαρά για το ότι "από πρώτο χέρι" μάθαμε μερικές λεπτομέρειες της ταινίας πριν καν αρχίσουν τα γυρίσματά της. Φυσικό επακόλουθο της συνάντησης αυτής ήταν οι διαβεβαιώσεις μας προς τον σκηνοθέτη ότι θα βρει δίπλα του το κερκυραϊκό λαό και φυσικά και εμάς για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Η ταινία για τη ζωή και το έργο του Ιωάννη Καποδίστρια ενδιαφέρει όλους τους Έλληνες και πρώτιστα τους Κερκυραίους, όπως φυσικά τους Ελβετούς και Ρώσους, στις χώρες των οποίων έζησε και προσέφερε σημαντικότατες υπηρεσίες. Εύχομαι να του πάνε όλα καλά».





(Από αριστερά: ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Αλέκος Αυλωνίτης, ο σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής και ο βουλευτής ΝΔ Στέφανος Γκίκας)

Εντυπωσιακά θερμή υποδοχή από τις περιοχές "αντιπάλων' του Καποδίστρια

Ο λαός άλλη μια φορά «δείχνει» προς τα πού πρέπει να πάει το μέλλον του Ελληνισμού για να μη χαθούμε. Ενότητα και όχι Διχασμός. Στη Μάνη, την περιοχή των Μαυρομιχαλαίων και στην Ύδρα, το νησί του Κουντουριώτη, υποδέχτηκαν τον σκηνοθέτη με αυτά τα αισθήματα: όχι άλλους διχασμούς.

Ως επιβεβαίωση των παραπάνω, δημοσιεύθηκε αυτό το κείμενο του Υδραίου Χρήστου Μπόκια που υποδέχθηκε τον σκηνοθέτη και το συνεργείο του στο Μουσείο Κουντουριώτη στην Ύδρα:





(Με τον υπεύθυνο του Μουσείου Κουντουριώτη Χρήστο Μπόκια)

«Τον τελευταίο χρόνο, ο πολυβραβευμένος Σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής με τους συνεργάτες του προετοιμάζουν την ταινία "ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ", που στηρίζεται πάνω στο βίο του μεγαλύτερου Έλληνα πολιτικού, του Ιωάννη Καποδίστρια που αγαπήθηκε από το λαό αλλά είχε δυστυχώς άσχημο τέλος.

Η ταινία που ετοιμάζει πάντως, έχει σαν στόχο να αναδείξει τη σπουδαία προσωπικότητα του Ιωάννη Καποδίστρια και να ενώσει τον ελληνικό λαό. Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στο Ναύπλιο αλλά απ' ότι φαίνεται και η Ύδρα θα έχει την τιμητική της με ανάλογα γυρίσματα στο νησί μας».

Μετά τη θερμή υποδοχή που επεφύλαξαν στον σκηνοθέτη οι προαναφερόμενες πόλεις που επισκέφθηκε, διαβεβαίωσε τους κατοίκους που τον πλησίαζαν – και ήταν πολλοί – «ότι στους καιρούς μας που δεχόμαστε ασύμμετρες απειλές, πρέπει όλοι μαζί να γίνουμε μια γροθιά γιατί τότε θα είμαστε άτρωτοι».

Τους διαβεβαίωσε, επίσης, ότι η πρόθεσή του είναι, αυτή η ταινία να συμβάλλει στην ενότητα των Ελλήνων επ’ αφορμή των 200 χρόνων από την απελευθέρωση της Ελλάδος, την οποία θα γιορτάσουμε το έτος 2021.