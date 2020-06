Πολιτική

Στέιτ Ντιπάρτμεντ προς Τουρκία: Να διατηρηθεί η Αγία Σοφία ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς

Παρέμβαση των ΗΠΑ για την Αγία Σοφία. Το μήνυμα προς την Αγκυρα από τον αρμόδιο για τις διεθνείς θρησκευτικές ελευθερίες πρέσβη των ΗΠΑ.

Να διατηρήσει το καθεστώς της Αγίας Σοφίας ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, καλεί την τουρκική κυβέρνηση ο αρμόδιος για τις διεθνείς θρησκευτικές ελευθερίες πρέσβης των ΗΠΑ, Σαμ Μπράουνμπακ.

Όπως σημείωσε σε ανάρτηση του στο Twitter, «η Αγία Σοφία έχει τεράστια πνευματική και πολιτιστική σημασία για δισεκατομμύρια πιστούς διαφορετικών θρησκειών σε όλο τον κόσμο. Καλούμε την κυβέρνηση της Τουρκίας να τη διατηρήσει ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και να διατηρήσει την προσβασιμότητα σε όλους υπό το υπάρχον μουσειακό καθεστώς της».

Νωρίτερα, η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, έστειλε επιστολή προς τις αντιπροσωπείες των κρατών μελών της UNESCO, προκειμένου να τις ενημερώσει για τις προθέσεις της Τουρκίας σχετικά με το status του ιστορικού ναού, οι οποίες αντιβαίνουν στην, υπογεγραμμένη και από την Άγκυρα, συμφωνία του 1972 απέστειλε η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη.