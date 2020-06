Κόσμος

Ινδία: Πάνω από 100 νεκροί από κεραυνούς σε ένα 24ωρο

Πρόκειται για έναν από τους βαρύτερους απολογισμούς των τελευταίων ετών σύμφωνα με τις Αρχές.

Τουλάχιστον 107 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στην Ινδία, αφού τους χτύπησαν κεραυνοί, κατά τη διάρκεια των καταιγίδων που προκαλούν οι μουσώνες.

Ογδόντα τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πολιτεία Μπιχάρ (ανατολικά) και άλλοι 24 στο Ούταρ Πραντές (βόρεια). Δεκάδες ήταν οι τραυματίες.

Οι φονικές αστραπές αποτελούν συχνό φαινόμενο στην Ινδία την εποχή των μουσώνων, που διαρκεί από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο.

Όπως επισήμανε ο Λακσμεσβάρ Ράι, ο υπουργός Εκτάκτων Καταστάσεων της Μπιχάρ, πρόκειται για έναν από τους βαρύτερους απολογισμούς των τελευταίων ετών.

Περισσότεροι από 2.300 άνθρωποι σκοτώθηκαν από κεραυνούς στην Ινδία το 2008, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά.