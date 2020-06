Αθλητικά

Νεκρός σε τροχαίο ο Παναγιώτης Σκαφτούρος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικό τέλος για τον πρώην ποδοσφαιριστή. Η ανακοίνωση του Ιωνικού.

Νεκρός, σε ηλικία 34 ετών, είναι ο Παναγιώτης Σκαφτούρος, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στη Σαντορίνη, όπου ασκούσε καθήκοντα τεχνικού διευθυντή στη Θύελλα Καμαρίου.

Ως ποδοσφαιριστής, ο άτυχος άνδρας είχε θητεία στο πειραϊκό ποδόσφαιρο έχοντας αγωνιστεί σε Ιωνικό, Εθνικό, Μοσχάτο και Βύζαντα Μεγάρων. Για το θάνατό του εξέδωσε ανακοίνωση η ομάδα της Νίκαιας.

«Η Π.Α.Ε ΙΩΝΙΚΟΣ και η οικογένεια Τσιριγώτη εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του Παναγιώτη Σκαφτούρου που έχασε την ζωή του σήμερα το πρωί. Ο Παναγιώτης υπηρέτησε το αστέρι και σαν ποδοσφαιριστής στα δύσκολα χρόνια και το όνομα του θα υπάρχει για πάντα στη ιστορία του ΙΩΝΙΚΟΥ μας!», αναφέρει η ανακοίνωση.