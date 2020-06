Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Σχεδόν 484.000 οι νεκροί σε όλον τον κόσμο

4,7 εκατομμύρια άνθρωποι βγήκαν νικητές από τη μάχη με τη νόσο COVID-19. Αναλυτικά στοιχεία για την πορεία της πανδημίας.

Η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 483.872 ανθρώπους παγκοσμίως, από τότε που η Κίνα έκανε επισήμως λόγο για την εμφάνιση της νόσου τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τον απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου, που βασίζεται στις επίσημες πηγές, έως τις 22.00 ώρα Ελλάδας απόψε.

Περισσότεροι από 9.500.200 άνθρωποι έχουν επισήμως διαγνωστεί με τον ιό σε 196 χώρες, εκ των οποίων τουλάχιστον 4.699.300 θεωρείται σήμερα ότι έχουν αποθεραπευτεί.

Σε σύγκριση με την χθεσινή καταμέτρηση, 4.846 νέοι θάνατοι και 166.151 νέα κρούσματα έχουν καταγραφεί παγκοσμίως. Οι χώρες που κατέγραψαν τους περισσότερους νέους θανάτους είναι η Βραζιλία (1.185), το Μεξικό (947) και οι ΗΠΑ (576).

Οι ΗΠΑ, όπου καταγράφηκε ο πρώτος θάνατος από τον νέο κορονοϊό στις αρχές Φεβρουαρίου, είναι η πλέον πληγείσα χώρα σε αριθμό νεκρών και κρουσμάτων με 122.238 θανάτους και 2.398.491 κρούσματα.

Μετά τις ΗΠΑ, οι πλέον πληγείσες χώρες είναι η Βραζιλία με 53.830 νεκρούς και 1.188.631 κρούσματα, η Βρετανία με 43.230 νεκρούς (307.980 κρούσματα), η Ιταλία με 34.678 νεκρούς (239.706 κρούσματα) και η Γαλλία με 29.752 νεκρούς (197.755 κρούσματα).

Η Κίνα (χωρίς το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο) μετρά επισήμως 83.449 κρούσματα (19 νέα μεταξύ Τετάρτης και Πέμπτης) και 4.634 θανάτους (κανέναν νέο).

Η Ευρώπη έχει καταγράψει 194.758 θανάτους και 2.593.193 κρούσματα, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς 130.777 θανάτους (2.501.065 κρούσματα), η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική 103.426 θανάτους (2.236.632 κρούσματα), η Ασία 31.332 θανάτους (1.129.624 κρούσματα), η Μέση Ανατολή 14.598 νεκρούς (691.974 κρούσματα), η Αφρική 8.848 νεκρούς (338.715 κρούσματα) και η Ωκεανία 133 νεκρούς (8.999 κρούσματα).