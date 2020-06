Αθλητικά

Πρωταθλήτρια η Λίβερπουλ μετά από 30 χρόνια

Τη νύχτα μέρα έκαναν οι φίλοι της Λίβερπουλ. Τριάντα χρόνια προσμονής ήταν πολλά κι έτσι δεν μπορούσε κανείς να τους εμποδίσει να βγουν στους δρόμους να πανηγυρίσουν.

Μετά από 30 χρόνια, η Λίβερπουλ έγινε ξανά πρωταθλήτρια Αγγλίας... μέσω Λονδίνου. Η νίκη της Τσέλσι επί της Μάντσεστερ Σίτι με 2-1, στο ντέρμπι της 31ης αγωνιστικής της Premier League, έστεψε αυτόματα την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ πρωταθλήτρια, επτά στροφές πριν από το φινάλε της σεζόν, καθώς έχει 86 βαθμούς έναντι 63 της δεύτερης Σίτι, διαφορά που δεν καλύπτεται στο υπόλοιπο της περιόδου.

Έγινε έτσι η πρώτη ομάδα που το καταφέρνει επτά... στροφές πριν το φινάλε, ξεπερνώντας τις Γιουνάιτεντ (2000-2001) και Μάντσεστερ Σίτι (2017-2018), που το είχαν καταφέρει πέντε αγωνιστικές πριν τελειώσει η σεζόν. Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ, η οποία προχθές (24/06) είχε διαλύσει με 4-0 την Κρίσταλ Πάλας στο «Άνφιλντ» περίμενε το σημερινό ντέρμπι με το οποίο έπεσε η «αυλαία» της 31ης ημέρας. Ήθελε «γκέλα» της Σίτι στο «Στάμφορντ Μπριτζ», κάτι που συνέβη, καθώς οι «πολίτες» ηττήθηκαν από την Τσέλσι, που «καιγόταν» περισσότερο για το «τρίποντο», έτσι ώστε να αυξήσει στο +5 τη διαφορά της από τους διώκτες της στη μάχη για την κατάκτηση της 4ης θέσης.

Ο Πούλισιτς έδωσε το προβάδισμα στους Λονδρέζους στο πρώτο μέρος, αλλά με απευθείας φάουλ του Ντε Μπράιν το συγκρότημα του Πεπ Γκουαρντιόλα έφτασε στην ισοφάριση στις αρχές του β΄ μέρους. Στο 78΄ ο Γουίλιαν «έγραψε» το 2-1 με πέναλτι, σε φάση που αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα ο Φερναντίνιο της Σίτι. Με το σφύριγμα της λήξης στο Μερσεϊσάιντ ξεκίνησαν οι πανηγυρισμοί για τον 19ο τίτλο της Λίβερπουλ (απέχει, πλέον, έναν πίσω από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία βρίσκεται στην κορυφή).

Με γκολ του 21χρονου Άγγλου επιθετικού, Έντουαρντ Ενκετιά και του 20χρονου στράικερ, Τζόζεφ Γουίλοκ, η Άρσεναλ έφυγε νικήτρια από το «Σεντ Μέρις», με 2-0 επί της Σαουθάμπτον, στο τρίτο σερί εκτός έδρας ματς που έδωσε μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, για την 31η αγωνιστική της Premier League, ενώ με το ίδιο σκορ επιβλήθηκε εντός έδρας και η Μπέρνλι επί της Γουότφορντ, η οποία εξακολουθεί να κινδυνεύει άμεσα με υποβιβασμό.

Για τους «κανονιέρηδες» ήταν η πρώτη νίκη μετά το restart της περιόδου, καθώς προέρχονταν από δύο σερί εκτός έδρας ήττες (3-0 από την Μάντσεστερ Σίτι σε εξ αναβολής ματς και 2-1 από την Μπράιτον για την 30ή ημέρα). Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος στην επιστροφή του στην αποστολή των Λονδρέζων, μετά τον τραυματισμό του, έμεινε στον πάγκο σε όλο το 90λεπτο. Με 10 παίκτες τελείωσαν το ματς οι «Αγιοι», λόγω της αποβολής του Τζακ Στέφενς στο 85΄ με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Ατελείωτο γλέντι για τη Λίβερπουλ

Τη νύχτα μέρα έκαναν οι φίλοι της Λίβερπουλ μετά τη μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τριάντα χρόνια προσμονής ήταν πολλά κι έτσι δεν μπορούσε κανείς να τους εμποδίσει να βγουν στους δρόμους να πανηγυρίσουν. Ακόμα κι ο κορονοϊός δεν ήταν αρκετός. Χιλιάδες φίλοι της αρμάδας του Γιούργκεν Κλόπ έστησαν το δικό τους γλέντι για τους «κόκκινους».

Χιλιάδες κόσμος βρέθηκε στο Ανφιλντ και πανηγύρισαν την επιστροφή στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου και τραγούδησαν τον διάσημο ύμνο του συλλόγου «You Never Walk Alone». Εκτός από το γήπεδο όλα τα κεντρικά σημεία της πόλης γέμισαν κόσμο με την πόλη να φωταγωγείται! Οι παίκτες του Λίβερπουλ παρακολούθησαν όλοι μαζί τον αγώνα της Τσέλσι με την Μάντσεστερ Σίτι σε ένα ξενοδοχείο και γιόρτασαν την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου.