Κοινωνία

Πανελλαδικές 2020: αυλαία για τα ΓΕΛ με Χημεία και Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Πέφτει σήμερα η αυλαία των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τους υποψηφίους των ΓΕΛ. Πότε ξεκινούν οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα. Ποιες οι προβλέψεις για τις βάσεις.

Πέφτει σήμερα η αυλαία των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τους υποψηφίους των Γενικών Ενιαίων Λυκείων με την εξέτασή τους στα βασικά μαθήματα της Χημείας και της Οικονομίας - Αρχές Οικονομικής Θεωρίας.

Από την 1η έως τις 13 Ιουλίου θα διενεργηθούν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων.

Προς το τέλος του πρώτου δεκαήμερου του Ιουλίου αναμένονται οι βαθμολογίες, θα ακολουθήσει η συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων των υποψηφίων ενώ οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ θα ανακοινωθούν τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι βάσεις αναμένεται να ακολουθήσουν διπλή διαδρομή: οι βάσεις για τις σχολές υψηλής ζήτησης αναμένεται να κινηθούν ανοδικά, ενώ οι μεσαίες και οι χαμηλόβαθμες σχολές θα έχουν καθοδική τάση.