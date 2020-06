Υγεία - Περιβάλλον

Enjoy your stay and stay safe: νέα καμπάνια της ΓΓΠΠ στις πύλες εισόδου της χώρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η καμπάνια θα βρίσκεται στη διάθεση του κοινού σε τρεις γλώσσες, ώστε όλοι να έχουν πλήρη πρόσβαση σε αξιόπιστη πληροφόρηση για τα μέτρα αυτοπροστασίας από τον κορονοϊό.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προχώρησε στην έκδοση 9 Οδηγιών για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας από τη νόσο COVID-19, με δεδομένο ότι από 1η Ιουλίου “ανοίγουν” 41 πύλες εισόδου στη χώρα (27 αεροδρόμια, 7 χερσαία σημεία εισόδου και 7 λιμάνια). Κεντρικό μήνυμα της νέας αυτής προσπάθειας είναι: Απολαύστε τη Διαμονή σας – Μείνετε Ασφαλής «Enjoy your stay and stay safe».

Σκοπός της ενημερωτικής καμπάνιας, η οποία βρίσκεται σε απόλυτη συνάρτηση με τη βάση πληροφοριών και ενημέρωσης του Υπουργείου Υγείας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, είναι η παροχή έγκυρης ενημέρωσης, ώστε το άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού να γίνει με όρους ασφάλειας για όλους, επισκέπτες και μόνιμους κατοίκους στη χώρα μας.

Σημειώνεται ότι σε όλες τις πύλες εισόδου θα υπάρχει σχετική σήμανση με οδηγίες, ενώ θα μοιράζεται και έντυπο ενημερωτικό υλικό.

Η καμπάνια, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, την ΥΠΑ, την Fraport και το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», θα βρίσκεται στη διάθεση του κοινού σε τρεις γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, έτσι ώστε όλοι όσοι εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια να έχουν πλήρη πρόσβαση σε αξιόπιστη πληροφόρηση για τα μέτρα αυτοπροστασίας από τον κορονοϊό.