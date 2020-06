Κόσμος

Κορονοϊός: Το Μεξικό θρηνεί χιλιάδες νεκρούς

Η πανδημία συνεχίζει να σκοτώνει στο Μεξικό. 736 νεκροί σε μία μέρα.

Το υπουργείο Υγείας του Μεξικού ανακοίνωσε ότι το προηγούμενο 24ωρο κατέγραψε 736 θανάτους εξαιτίας του κορονοϊού.

Παράλληλα, ανακοίνωσε και 6.104 κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, με τον απολογισμό της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα να φτάνει έτσι τους 25.060 νεκρούς επί συνόλου 202.951 επισήμως επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης.

Στελέχη της μεξικανικής κυβέρνησης τονίζουν πως στην πραγματικότητα ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί από τον ιό πιθανόν είναι πολύ υψηλότερος από αυτόν των επιβεβαιωμένων περιπτώσεων.