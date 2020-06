Life

Σάκης Τανιμανίδης: Η “εξομολόγηση” για κορονοϊό και Μπόμπα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Σάκης Τανιμανίδης για όλους και για όλα στο “The 2Night Show”. Πώς βίωσε τον κορονοϊό; Τι απαντά στα αρνητικά σχόλια που δέχθηκε εκείνος και η σύζυγός του;