Life

Τίνα Μιχαηλίδου: Η πορεία στην δημοσιογραφία και οι συνεργασίες που έχει ξεχωρίσει (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δημοσιογράφος δίνει την πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη στο “The 2Night Show” και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου μιλάει για την πορεία της στον χώρο, την διαδρομή της και τις συνεργασίες της.