Επιχείρηση εκκένωσης στα Εξάρχεια: Τι βρέθηκε στην κατάληψη (εικόνες)

Ολοκληρώθηκε, πριν από λίγο, η αστυνομική επιχείρηση εκκένωσης δύο κτιρίων που τελούσαν υπό κατάληψη από το 2015, στην οδό Δερβενίων 56 και 52, στην περιοχή των Εξαρχείων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, στους χώρους έχουν βρεθεί κράνη, αντιασφυξιογόνες μάσκες, πυροσβεστήρες, στυλιάρια κ.α. αντικείμενα, ενώ δεν εντοπίστηκαν άτομα.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ είχε αποκλειστεί η ευρύτερη περιοχή. Θα ακολουθήσει η διαδικασία σφραγίσματος των κτιρίων.

Το ένα από τα δύο κτήρια έχει καταληφθεί από το 2015 από αντιεξουσιαστές, ενώ το 2019 στο σημείο είχε γίνει η συμπλοκή με τους Λιμενικούς, οι οποίοι είχαν έρθει αντιμέτωποι με 50 κουκουλοφόρους, αρκετοί εκ των οποίων ήταν ένοπλοι.