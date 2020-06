Πολιτική

Ζοζέπ Μπορέλ: με ελικόπτερο πάνω από την κυπριακή ΑΟΖ

Στόχος να παρατηρήσουν ιδίοις όμμασι την κατάσταση στην περιοχή της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης με τον υπουργό Άμυνας της Κύπρου και τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς...

Ολοκληρώνεται σήμερα η επίσκεψη του ύπατου εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας Ζοζέπ Μπορέλ στην Κύπρο, ο οποίος θα συναντηθεί στην αίθουσα VIP του παλαιού αεροδρομίου στην Λάρνακα με τον υπουργό Άμυνας της Κύπρου Σάββα Αγγελίδη και στη συνέχεια θα επιβιβαστούν μαζί και με τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς σε ελικόπτερο της Εθνικής Φρουράς για να πετάξουν πάνω από την κυπριακή ΑΟΖ. Στόχος να παρατηρήσουν ιδίοις όμμασι την κατάσταση στην περιοχή της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, ενώ θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας.

Σε ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας τονίζεται ότι ο ύπατος εκπρόσωπος θα έχει συνάντηση μεταξύ άλλων με τον υπουργό Άμυνας Σάββα Αγγελίδη, όπου θα συζητήσουν πτυχές της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΕ και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, δίνοντας έμφαση στις συνεχιζόμενες προκλήσεις και αποσταθεροποιητικές ενέργειες της Τουρκίας, καθώς και για τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κύπρος στις επιχειρήσεις της ΕΕ. Προηγήθηκαν επαφές του κ. Μπορέλ με τον ΠτΔ Νίκο Αναστασιάδη και τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Χριστοδουλίδη.

Γραπτή δήλωση του αναπληρωτή κυβερνητικού εκπροσώπου Παναγιώτη Σεντώνα για τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Ζοζέπ Μπορέλ αναφέρει ότι κατά τη συνάντηση ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρθηκε στις συνεχείς προσπάθειες της κυπριακής κυβέρνησης για διατήρηση σχέσεων καλής γειτονίας με όλα ανεξαιρέτως τα κράτη της γύρω περιοχής, την προσήλωση της Κύπρου στη διεθνή νομιμότητα, εκφράζοντας παράλληλα την έντονη ανησυχία του για τους επεκτατικούς σχεδιασμούς της Άγκυρας που ενέχουν κινδύνους για την ασφάλεια και ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή. Ο κ. Μπορέλ εξέφρασε τη δέσμευση της ΕΕ στη συνέχιση της προάσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε σχέση με την τουρκική προκλητικότητα, την οποία και η ΕΕ καταδικάζει.

Τόνισε πως η εξερεύνηση και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων εντός της κυπριακής ΑΟΖ αποτελούν αποκλειστικά κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Η ΕΕ θα συνεχίσει να αποστέλλει σαφή μηνύματα προς την Άγκυρα, για σεβασμό της διεθνούς νομιμότητας, ασκώντας πιέσεις για άμεσο τερματισμό των τουρκικών παραβιάσεων και επιδεικνύοντας αποφασιστικότητα, είπε σημειώνοντας ότι τα συγκεκριμένα μηνύματα θα μεταφέρει ο ίδιος προσωπικά στην Άγκυρα.

Υπό το πρίσμα της απαράδεκτα προκλητικής πολιτικής της Τουρκίας και της μη συμμόρφωσης με τις δεσμεύσεις της, η συζήτηση επεκτάθηκε και στο ευρύτερο πλαίσιο των σχέσεων ΕΕ - Τουρκίας.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ευχαρίστησε τον Ύπατο Εκπρόσωπο για τη στήριξη και την εκφρασθείσα αλληλεγγύη, επαναλαμβάνοντας ότι αυτή η αλληλεγγύη πρέπει για να είναι αποτελεσματική και να μεταφράζεται σε δράσεις. Τέλος, τον ενημέρωσε για την πρόταση του προς τον Τουρκοκύπριο ηγέτη όσον αφορά τη διαχείριση του φυσικού αερίου και εξέφρασε την ελπίδα, αλλά και τη δική του ετοιμότητα, για επανέναρξη των συνομιλιών το συντομότερο δυνατόν με σκοπό τη συνολική λύση του Κυπριακού.

Οι ανησυχίες της Κύπρου είναι και ανησυχίες της ΕΕ, δήλωσε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ, στέλνοντας μήνυμα ισχυρής αλληλεγγύης στην Κυπριακή Δημοκρατία από την Λευκωσία, μετά τις διαβουλεύσεις που είχε και με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο επίσκεψής του στην Κύπρο. «Πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω ότι η ΕΕ είναι σταθερά υποστηρικτική προς την Κυπριακή Δημοκρατία, την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα», σημείωσε για να προσθέσει ότι το μήνυμά του «είναι ένα μήνυμα ισχυρής αλληλεγγύης. Οι ανησυχίες της Κύπρου, οι δικές σας ανησυχίες, είναι και ανησυχίες της ΕΕ».

Ο Ζ. Μπορέλ ανέφερε ότι «σε σχέση με τις τουρκικές γεωτρήσεις η ΕΕ συνεχώς επιδεικνύει την αταλάντευτη υποστήριξη και αλληλεγγύη της με την Κύπρο, όπως έχει εκφρασθεί σε διάφορα συμπεράσματα Ευρωπαϊκών Συμβουλίων και πιο πρόσφατα στο Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων τον Μάιο και επίσης διά μέσου απτών μέτρων που έχουν ληφθεί». Ο Νίκος Χριστοδουλίδης σημείωσε πως η Τουρκία «αντί να ανταποκριθεί στην πρόσκληση της κυβέρνησης της Κύπρου να διαπραγματευτεί καλή τη πίστη την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών μεταξύ των αντίστοιχων ακτών, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, μια πρόσκληση την οποία έχει χαιρετίσει η ΕΕ, έχει επιλέξει την οδό της διπλωματίας των κανονιοφόρων».