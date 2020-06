Κοινωνία

Πανελλαδικές 2020: Τα θέματα στη Χημεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυλαία για τους απόφοιτους των Γενικών Λυκείων που εξετάστηκαν σήμερα σε Χημεία και Αρχές Οικονομικής Θεωρίας.

Με το μάθημα της Χημείας έπεσε η αυλαία των γενικών μαθημάτων των απόφοιτων των Γενικών Λυκείων με κατεύθυνση Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας.

Τα θέματα στη Χημεία με το νέο σύστημα

Τα θέματα στη Χημεία με το παλιό σύστημα για τα Ημερήσια Λύκεια

Τα θέματα στη Χημεία με το παλιό σύστημα για τα Εσπερινά Λύκεια





Πέφτει σήμερα η αυλαία των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τους υποψηφίους των Γενικών Ενιαίων Λυκείων με την εξέτασή τους στα βασικά μαθήματα της Χημείας και της Οικονομίας - Αρχές Οικονομικής Θεωρίας.

Από την 1η έως τις 13 Ιουλίου θα διενεργηθούν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων.

Προς το τέλος του πρώτου δεκαήμερου του Ιουλίου αναμένονται οι βαθμολογίες, θα ακολουθήσει η συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων των υποψηφίων ενώ οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ θα ανακοινωθούν τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι βάσεις αναμένεται να ακολουθήσουν διπλή διαδρομή: οι βάσεις για τις σχολές υψηλής ζήτησης αναμένεται να κινηθούν ανοδικά, ενώ οι μεσαίες και οι χαμηλόβαθμες σχολές θα έχουν καθοδική τάση.