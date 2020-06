Υγεία - Περιβάλλον

Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών: 271 εκατ. χρήστες και 500000 θάνατοι

Ανησυχητική η παγκόσμια εικόνα για τα ναρκωτικά. Η χρήση στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Η 26η Ιουνίου καθιερώθηκε ως «Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών και της Παράνομης Διακίνησής τους» στις 7 Δεκεμβρίου 1987 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει την παγκόσμια κοινή γνώμη για τις επιπτώσεις από τη χρήση των ναρκωτικών ουσιών και την παράνομη διακίνησή τους, αλλά και για να τιμήσει τον κινέζο μανδαρίνο Λιν Τσε Χσου (1785-1850), που απαγόρευσε το εμπόριο οπίου στην Καντώνα, με αποτέλεσμα να προκληθεί ο Πρώτος Πόλεμος του Οπίου το 1839.

Η χρήση στην Ελλάδα και τον κόσμο

Το ποσοστό των ατόμων που χρησιμοποίησαν ναρκωτικά παγκοσμίως το 2019 είναι 5,5%, ή 271 εκατομμύρια, εκ των οποίων 35 εκατομμύρια με διαταραχές χρήσης ναρκωτικών που απαιτούν θεραπεία, σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση για τα Ναρκωτικά.

Αν και ο επιπολασμός μεταξύ των νέων είναι ως επί το πλείστον υψηλότερος από αυτόν του γενικού πληθυσμού, ακόμη και για την κάνναβη (το φάρμακο με τα υψηλότερα ποσοστά επικράτησης), μόνο μερικές χώρες αναφέρουν ότι πάνω από το 30% των νέων έχουν χρησιμοποιήσει τον τελευταίο χρόνο. Τα άτομα που χρησιμοποιούν ναρκωτικά και με διαταραχές χρήσης ναρκωτικών μπορεί να υποφέρουν από μια σειρά σοβαρών επιπτώσεων στην υγεία και κοινωνικές.

Οι γυναίκες απορροφούν και μεταβολίζουν πολλές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των ναρκωτικών, διαφορετικά από τους άνδρες. Οι γυναίκες με διαταραχές χρήσης ναρκωτικών έχουν υψηλότερα ποσοστά άλλων προβλημάτων υγείας από το μέσο όρο, όπως για παράδειγμα το HIV / AIDS και τις συνακόλουθες διαταραχές ψυχικής υγείας.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας είναι πιο περιορισμένη για τις γυναίκες με διαταραχές χρήσης ναρκωτικών: αν και 1 στα 3 άτομα που χρησιμοποιούν ναρκωτικά είναι γυναίκα, μόνο 1 στα 5 άτομα στη θεραπεία ναρκωτικών είναι γυναίκα.

Επιπλέον, αναλογικά περισσότερες γυναίκες από τους άνδρες βρίσκονται στη φυλακή για αδικήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά.

Τέλος, οι γυναίκες υφίστανται διπλό στίγμα και διακρίσεις. Οι ειδικές ανάγκες τους θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην παροχή υπηρεσιών θεραπείας, υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής υποστήριξης, όπως έδειξαν να κάνουν, καθώς και των ομολόγων.

Από τους περισσότερους από 500.000 θανάτους που σχετίζονται με τα ναρκωτικά παγκοσμίως κάθε χρόνο, οι περισσότεροι σχετίζονται με τη χρήση οπιοειδών. Η τεκμηριωμένη θεραπεία που περιλαμβάνει φαρμακολογικές επιλογές (όπως μεθαδόνη ή βουπρενορφίνη) και η ψυχοκοινωνική υποστήριξη είναι μια αποτελεσματική στρατηγική πρόληψης υπερβολικής δόσης οπιοειδών. Επιπλέον, η ναλοξόνη, ένα αντίδοτο οπιοειδών και ένα φτηνό και ασφαλές φάρμακο χωρίς ψυχοδραστικές ιδιότητες, έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στη μείωση της θνησιμότητας υπερβολικής δόσης οπιοειδών, ακόμη και όταν παρέχεται από πρώτους ανταποκριτές, συμπεριλαμβανομένων αστυνομικών, συνομηλίκων ή μελών της οικογένειας, εφόσον έχουν έχει εκπαιδευτεί.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ετήσια Ευρωπαϊκή Έκθεση για τα Ναρκωτικά 2019), περίπου 96 εκατομμύρια ενήλικες ή ποσοστό 29% των Ευρωπαίων ηλικίας 15-64 ετών εκτιμάται ότι έχει κάνει χρήση παράνομης ουσίας κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Δοκιμή χρήσης ουσιών αναφέρεται πιο συχνά από άνδρες (57,8 εκατομμύρια) παρά από γυναίκες (38,3 εκατομμύρια).

Η πιο διαδεδομένη ουσία είναι η κάνναβη (55,4 εκατομμύρια άνδρες και 36,1 εκατομμύρια γυναίκες), ενώ οι εκτιμήσεις για χρήση άλλων ουσιών τουλάχιστον μία φορά κινούνται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα: 12,4 εκατομμύρια άνδρες και 5,7 εκατομμύρια γυναίκες έκαναν χρήση κοκαΐνης, 9,3 εκατομμύρια άνδρες και 4,6 εκατομμύρια γυναίκες έκαναν χρήση MDMA (ναρκωτικό τύπου «έκσταση») και 8,3 εκατομμύρια άνδρες και 4,1 εκατομμύρια γυναίκες έκαναν χρήση αμφεταμινών. Τα επίπεδα χρήσης κάνναβης τουλάχιστον μία φορά διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των χωρών και κυμαίνονται από περίπου 4% των ενηλίκων στη Μάλτα έως 45% στη Γαλλία.

Η χρήση ουσιών τον τελευταίο χρόνο πριν από την έρευνα αποτελεί δείκτη της πρόσφατης χρήσης και, κατά κανόνα, απαντά συχνότερα στους νεαρούς ενήλικες. Εκτιμάται ότι 19,1 εκατομμύρια νεαροί ενήλικες (ηλικίας 15-34 ετών) έκαναν χρήση ναρκωτικών τον τελευταίο χρόνο (16%), με τον αριθμό των ανδρών (20%) να είναι σχεδόν διπλάσιος εκείνου των γυναικών (11%).

Το πιο δημοφιλές ναρκωτικό στην Ελλάδα είναι αναμφισβήτητα η κάνναβη, καθώς το 11% των ενηλίκων (15-64) έχουν κάνει χρήση έστω μία φορά σε όλη τη ζωή τους.

Όσον αφορά στην κοκαΐνη, το 1,3% των ενηλίκων 15-64 ετών έχουν κάνει χρήση έστω μία φορά σε όλη τη ζωή τους, το 1% των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών δηλώνει πως έχει κάνει χρήση έστω μία φορά σε όλη τη διάρκεια ζωής.

Μήνυμα Γκουτέρες

Στο μήνυμά του για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών και της Παράνομης Διακίνησής τους 2020, ο γ.γ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες επισημαίνει:

Η αμοιβαία στήριξη και η αξιόπιστη πληροφόρηση έχουν αποδειχθεί πυλώνες της αποτελεσματικής ανταπόκρισης στην πανδημία COVID-19 και της διάσωσης ζωών. Η συνεργασία, τα αξιόπιστα στοιχεία και η δράση που βασίζεται σε αποδείξεις, είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των πολλών προκλήσεων που θέτει το πρόβλημα των ναρκωτικών, προστατεύοντας την ασφάλεια των ανθρώπων και κάνοντας πράξη τους Στόχους Βιώσιμους Ανάπτυξης.

Το φετινό θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά των Ναρκωτικών και της Παράνομης Διακίνησής τους είναι «Καλύτερη Γνώση για Καλύτερη Περίθαλψη» και αναφέρεται στην ανάγκη λύσεων που θα βασίζονται σε γεγονότα και σε κοινή ανάληψη ευθύνης.

Η διεθνής κοινότητα έχει σταθερά θεμέλια δράσης, με συμφωνημένο νομικό πλαίσιο και δεσμεύσεις που διατυπώνονται στην Υπουργική Διακήρυξη της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά το 2019. Τα Ηνωμένα Έθνη, σε συμφωνία με την κοινή τους πολιτική για τα ναρκωτικά, εμπλουτίζουν επίσης τη βάση δεδομένων, μεταξύ άλλων και μέσω της ετήσιας έκθεσης του UNODC για τα ναρκωτικά.

Πρέπει επίσης να αγωνιστούμε για να χτίσουμε πάνω σε ό,τι αξίζει. Ως πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, πάνω από δύο δεκαετίες πριν, η κυβέρνησή μου ξεκίνησε μία πολιτική για τα ναρκωτικά βασισμένη στη λήψη ισχυρής δράσης σε δύο τομείς. Πρώτον, με την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών και αυτών που επωφελούνται από την ανθρώπινη δυστυχία. Δεύτερον, διασφαλίζοντας ότι όσοι χρειάζονται θεραπεία θα τη λαμβάνουν. Όσοι αναπτύσσουν εθισμό στα ναρκωτικά είναι πρώτα από όλα ασθενείς και θύματα. Αυτή η προσέγγιση πέτυχε και η κατανάλωση ναρκωτικών μειώθηκα σημαντικά, κυρίως μεταξύ των νέων. Σήμερα, η Πορτογαλία έχει ένα από τα μικρότερα ποσοστά θανάτου από χρήση ναρκωτικών.

Μαζί, μπορούμε να αναπτύξουμε βιώσιμες εναλλακτικές για την καλλιέργεια παράνομων ναρκωτικών, να αντιμετωπίσουμε την διακίνηση ναρκωτικών και το οργανωμένο έγκλημα και να βελτιώσουμε την ανταπόκριση της δικαιοσύνης όπως και την πρόληψη, την θεραπεία και τις υπηρεσίες αποτοξίνωσης από τη χρήση ναρκωτικών και τις σχετικές με τον HIV παρεμβάσεις. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με τρόπους που χαρακτηρίζονται από ευαισθησία για τις ανάγκες των γυναικών, των νέων και των περιθωριοποιημένων ομάδων και τρόπους που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα.