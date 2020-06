Πολιτισμός

Η Νάντια Λιαρέλλη στον ΑΝΤ1 για τον φανταστικό κόσμο των παραμυθιών της (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η «Κόκκινη Κότα» και «Ο Προκόπης ο Λεβέντης». Η συγγραφέας μιλά για τα νέα της δημιουργήματα, το παραμύθι στη ζωή του παιδιού και τις αξίες που περνούν οι ιστορίες.