Οικουμενικό Πατριαρχείο: Λαβίδες μιας χρήσης για την Θεία Κοινωνία

Την ικανοποίησή της εκφράζει η Αρχιεπισκοπή Αμερικής για την απόφαση της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η οποία δίνει στους κατά τόπους ιερείς την ελευθερία να προσφέρουν τη Θεία Κοινωνία με λαβίδες μιας χρήσης, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις έκτακτες ανάγκες της πανδημίας. Όπως εξηγεί το ανακοινωθέν της Συνόδου, οι λαβίδες μιας χρήσης θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά γι' αυτό τον σκοπό και θα ανήκουν στις ενορίες.

Η Αρχιεπισκοπή Αμερικής υποδέχτηκε θετικά αυτή την εξέλιξη, με τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο να σημειώνει ότι η απόφαση του Πατριαρχείου χαρακτηρίζεται από ποιμαντική ευαισθησία, ευθύνη και σύνεση. Μάλιστα δήλωσε ικανοποιημένος για το γεγονός ότι λήφθηκαν υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες των πιστών στη Διασπορά.

Η απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου έρχεται εν μέσω της συνεχιζόμενης και αυξανόμενης μετάδοσης του COVID-19 στις ΗΠΑ και ουσιαστικά συνιστά δικαίωση του αρχιεπίσκοπου Ελπιδοφόρου, ο οποίος είχε σπεύσει από την αρχή της κρίσης να υιοθετήσει τη συγκεκριμένη πρακτική ως ένα αποτελεσματικό μέτρο για τη προστασία των πιστών. Παρά τις αντιδράσεις που είχαν προκληθεί, ο Αρχιεπίσκοπος είχε διακηρύξει ότι «δεν είναι ο τρόπος που λαμβάνουμε τη Θεία Κοινωνία, αλλά είναι η Θεία Κοινωνία καθ' εαυτήν που μας σώζει και μας χαρίζει αιώνια ζωή».